ВСУ могут разрешить атаковать западным оружием тыловые районы РФ, - ISW

Разрешение Соединенных Штатов на удары по территории России из американского оружия, на 16% уменьшили размер "неприкосновенной" территории агрессора. Ведутся дискуссии о даче разрешении на атаки без ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что разрешение США фактически создало достаточно масштабную территорию, по которой Силы обороны имеют право бить из западных вооружений. В то же время, определенные ограничения на типы американского оружия ограничили возможность ВСУ наносить удары по отдаленным от границы с Украиной районам, которые Россия использует для прикрытия собственных боевых сил, органов управления, логистики и тылового обеспечения.
"Разрешение США наносить удары по территории РФ из американского оружия для поражения некоторых военных объектов на небольшом участке украино-российской границы, уменьшили размер наземной российской "неприкосновенной" территории максимум на 16%. Однако такая политика США позволяет агрессору сохранять еще не менее 84% наземной защиты. Украине запрещено использовать зенитные ракетные системы на остальной территории России, что все еще защищает подавляющее большинство ее оперативного и глубокого тыла", - говорится в отчете.
Аналитики ISW предполагают, что Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. В то же время, говорится в отчете, далеко не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение. Высокопоставленные чиновники США разрешили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом государственной границы в Харьковской области.
Фактически, Вооруженные силы имеют право наносить удары по российским военным объектам, "расположенным непосредственно вдоль украинской границы". Однако Силы обороны не могут запретить бить по российским военным целям далее в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, которые также находятся в зоне досягаемости РСЗО.
"Заявления американских официальных лиц также указывают на то, что ВСУ могут быть ограничены в возможности наносить удары по российским военным целям, которые не принимают активного участия в наземных атаках и ударах по Украине. Таким образом, сокращение площади безопасного (неприкосновенного) пространства России может составлять менее 16 процентов", - говорится в отчете.
В ISW отметили, что нынешнее изменение политики США хотя и является шагом в правильном направлении, однако не может уменьшить масштабы дальнейших ударов агрессора по приграничью Украины.
В то же время, в Институте отметили, что правительства стран Запада поддерживают и обсуждают разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов также по российским тыловым оперативным и глубоким тыловым районам на территории РФ.
С момента первых поставок иностранных вооружений, США запретили ВСУ применять западное оружие для ударов на территории РФ. Однако с началом российского наступления в Харьковской области, агрессор начал беспощадно обстреливать населенные пункты области и Харьков управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами, которые нечем сбивать.
После этого, Киев обратился к странам ЕС и США за разрешением бить по объектам агрессора из западного оружия.
На днях Белый дом официально разрешил ВСУ применять для ударов американское оружие, но исключительно в районе госграницы в Харьковской области. Плюс - запрещено использовать баллистические ракеты ATACMS.
Один из адмиралов НАТО считает, что Украине следует разрешить наносить удары по России западным оружием без ограничения дальности.
Российский диктатор Владимир Путин намекнул, что удары Украины по России западным оружием не пересекают предполагаемую "красную линию", что приведет к применению ядерного оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.