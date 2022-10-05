Украинские военные сбили два российских вертолета на юге

На утро среды, 5 октября, украинским военным удалось сбить два российских вертолета - Ми-24 и Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"4 октября на юге страны зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных Сил уничтожили два вражеских вертолета Ми-24 и Ми-8", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 200 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 тысячи военнослужащих.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 5 октября атаковали иранскими дронами Украину. Защитники сбили шесть из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.