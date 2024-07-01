ВСУ могли окружить силы РФ на заводе в Волчанске, враг продвинулся под Авдеевкой: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики недавно продвинулись в центр Волчанска, и украинские войска, как сообщается, окружили неизвестное количество оккупантов в районе агрегатного завода.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают, что войска РФ недавно продвинулись в центр Волчанска по улице Соборной.

Украинский журналист младший лейтенант Евгений Назаренко 29 июня сообщил из Волчанска, что Силы обороны контролируют все подступы к агрегатному заводу в городе и окружили подразделения российской 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады на заводе.

Назаренко добавил, что ВСУ не штурмуют непосредственно агрегатный завод, поскольку это приведет к лищним потерям.

Украинские источники и западные СМИ недавно распространили непроверенные заявления с удаленного сообщения российского "военкора" в Telegram от 14 июня, в котором утверждается, что неопределенное количество российских военнослужащих было изолировано на агрегатном заводе. Он намекал, что ВСУ окружили войска РФ там.

В отчете отмечается, что эксперты ISW не заметили подтверждения того, что ВСУ окружают российские силы на агрегатном заводе, но аналитики добавляют, что Силам обороны, вероятно, нужно будет продвинуться примерно на 200 метров, чтобы полностью окружить завод.

"Однако боевая ситуация в Волчанске динамичная, и непонятно, смогут ли украинские силы постоянно препятствовать российским силам покинуть или достичь позиций на агрегатном заводе", - говорится в публикации.

Также в отчете указывается, что окружение агрегатного завода ВСУ имело бы ограниченное тактическое значение, и "остается непонятным, сколько российского персонала присутствует на заводе".

В Волчанске и возле него 29 и 30 июня шли бои.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Липцев. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают, что российские оккупанты продвинулись в юго-западном Глубоком.

29 июня Назаренко заявил, что ВСУ вошли в Глубокое и в населенном пункте продолжаются бои.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 30 июня, заявил, что сейчас войска РФ несут потери против украинских сил на Харьковском направлении в соотношении 6 к 1.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись юго-восточнее Купянска, а ВСУ продвинулись вблизи Кременной 30 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают, что российские оккупанты недавно продвинулись к востоку от Стельмаховки.

А геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, показывают, что ВСУ продвинулись севернее Григоровки.

Российские и украинские источники утверждали, что ВСУ контратаковали в лесной зоне к югу от Кременной и к западу от Кременной возле Тернов.

Бои продолжались в районе Стельмаховки и Песчаного, возле Макеевки и Невского, а также возле Торского 30 июня.

Операция №3 - Донецкая область

Сообщается, что войска РФ продвинулись на Северском направлении в результате продолжения атак в этом направлении 30 июня.

В Минобороны РФ заявляли, что части российской Южной группировки войск якобы захватили Спорное, а российский "военкор" рассказывал, что войска РФ только наступают в направлении Спорного.

Российский блогер заявил, что войска РФ якобы зачищают Раздольевку и пытаются продвинуться дальше к западу от населенного пункта.

29 и 30 июня путинские войска также наступали у Верхнекаменского и Выемки.

30 июня войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвигаются в пределах микрорайона Канал, и что ВСУ якобы отошли из лесных массивов возле Калиновки на западную сторону канала Северский Донец-Донбасс напротив микрорайона Канал.

Действовавший в районе Часового Яра украинский военный сообщил, что российские оккупанты изменили свою тактику по ведению тяжелых пехотных "мясных" штурмов на проведение небольших штурмов с привлечением пехотных групп размером от 4 до 8 солдат вблизи Клещиевки.

29 и 30 июня войска РФ также штурмовали Григорьевку, Новый микрорайон в восточной части Часового Яра и Ивановское.

Сообщается, что 30 июня войска РФ продвинулись в Торецком направлении.

В Минобороны РФ утверждали, что элементы российского десантно-штурмового отряда "Ветераны" якобы продвинулись по подземному туннелю и захватили большой опорный пункт ВСУ на восточной окраине Северного.

В Минобороны РФ также рассказывали, что этот отряд продвинулся через туннель под линией фронта и нанес внезапный удар по опорному пункту, будто бы заставив украинские силы сдаться и отступить с этих позиций.

В ISW отметили, что не наблюдали визуального подтверждения этого заявления.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что на Торецком направлении российские оккупанты продвинулись вглубь до 2,6 км и в ширину до 5,6 км, и не встретили сильного сопротивления при наступлении на Южное.

Российский военкор утверждал, что войска РФ также продвинулись вблизи Железного и действуют вдоль улицы Московской на восточной окраине Железного и Северного.

Российские захватчики также продолжили штурм вблизи Нью-Йорка и, как сообщается, нанесли удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по украинским позициям в этом населенном пункте.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают, что российские оккупанты недавно немного продвинулись вдоль южного берега Карловского водохранилища на восточной окраине Карловки.

В Минобороны РФ утверждали, что Новоалександровку захватили части российской Центральной группировки войск.

По оценке экспертов ISW от 11 июня, российские захватчики, вероятно, захватили Новоалександровку, но опубликованные 30 июня дополнительные геолокационные видеозаписи, на которых показано, как танк ВСУ атакует позиции РФ в центре поселка "свидетельствуют о том, что украинские войска, возможно, недавно опровергли российский контроль над населенным пунктом.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Сокола и в районе Яснобродовки.

Один российский блогер заявил, что войска РФ якобы захватили Яснобродовку.

29 и 30 июня войска РФ продолжали наступление в районе Воздвиженки, Новоселовки Первой и Прогресса и в Уманском районе.

30 июня российские оккупанты продолжали наступательные действия к югу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Бои продолжались 29 и 30 июня вблизи Красногоровки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

29 и 30 июня продолжались позиционные боевые действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Урожайного, Старомайорского и Макаровки.

"Южная ось"

На западе Запорожской области 30 июня шли позиционные бои, но линия фронта не изменилась.

29 и 30 июня российские оккупанты продолжали штурмы вблизи Работино, возле Новоданиловки, Вербового, Малой Токмачки и Волшебного.

30 июня шли бои на левом берегу Херсонской области, в том числе под Крынками.

Глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что войска РФ якобы вытеснили ВСУ с восточного берега и расширяют зону контроля над островами в дельте реки Днепр.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 30 июня рассказали, что на фронте в течение суток произошло 124 боевых столкновений. Самым горячим направлением в течение дня оставался Покровский.

Также в военном командовании представили данные о потерях росармии в июне. В частности, в них говорится, что в первый месяц лета украинские защитники ликвидировали, среди прочего: