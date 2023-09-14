ВСУ могли атаковать Севастополь модифицированными ракетами "Нептун", - СМИ

Как утверждает портал The Drive, Украина могла использовать для атаки на Севастополь модифицированные ракеты "Нептун", которые были адаптированы для ударов по наземным целям. В то же время если вспомнить благодарность пилотам от командования Воздушных сил, возможно снаряды были еще и выполнены в воздушной версии.

"Во всяком случае сделать такое предположение было бы вполне логично, если учесть тот массив данных по модифицированному "Нептуну", который выложил в открытый доступ тот же The Drive. Ну и сама логика диктует, что если таких ракет у Украины уже могло быть "пару десятков", то они тоже могли быть использованы для ударов по врагу", - пишет издание.

Согласно открытым источникам можно предположить, что количество переданных Украине Storm Shadow и SCALP-EG от Британии и Франции можно оценить на уровне "несколько десятков" с поправкой на то, что военные используют их для методической "обработки" логистики террористов.

В то же время авторы The Drive делают спорное предположение о том, что уничтоженный корабль "Минск" и субмарина "Ростов-на-Дону" попали под удар якобы из-за отсутствия "камуфляжного" окраса, который сегодня распространен среди кораблей ЧФ России.

Главная задача вышеупомянутого "камуфляжа" заключается в "размывании" тепловой сигнатуры на которую якобы должны наводиться ракеты Storm Shadow или модифицированный "Нептун".

"Здесь от Defense Express отметим, что окраска металла на кораблях на самом деле никак не влияет на уровень тепловой сигнатуры, которую должны выдавать эти цели. Кроме того, не доказано, что системы наведения модифицированных ракет "Нептун" или авиационных КР Storm Shadow ориентируются именно на инфракрасную сигнатуру цели", - отметили в издании.

Ночная атака на Севастополь

Вчера, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Министерство обороны террористической России заявило о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им.

Позже стало известно о поражении большого российского десантного корабля и подводной лодки "Ростов-на-Дрну".

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.