ВСУ "минусуют" войска РФ в тылу, а оккупанты усиливают группировку около Донецка: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской - востоке Харьковской областей

Войска РФ 3 января продолжали ограниченные контратаки с целью вернуть утраченные позиции на линии Сватово - Кременная. По данным Генштаба ВСУ, украинские силы отразили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки (16 км к северо-западу от Сватово), Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Площанки (17 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной). На кадрах с геолокацией, опубликованных 3 января, видно, что российские силы действуют в 1 км к северу от Белогоровки, что указывает на то, что они немного продвинулись вокруг населенного пункта.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска использовали термобарические артиллерийские системы для нанесения ударов по ВСУ в районе Кременной. Использование российскими военными таких видов вооружений в районе Кременной указывает на то, что войска РФ, вероятно, продолжают отдавать приоритет операциям на линии Кременная - Сватово на фоне возможной подготовки российских военных к решающему наступлению в Луганской области, отмечают аналитики.

Украинские силы продолжали наносить удары по российской военной логистике в Луганской области. Официальный представитель Восточной группы войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил 3 января, что украинские бойцы уничтожили российские полевые склады боеприпасов и склад ГСМ на Сватовском направлении.

Ситуация на Донбассе

Российские войска 3 января продолжили наступательные действия в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки захватчиков в районе самого Бахмута; к северо-востоку от Бахмута вблизи г. Роздоловка (18 км к северо-востоку), Соледар (10 км к северо-востоку) и Красная Гора (5 км к северо-востоку); и к югу от Бахмута вблизи Курдюмовки (12 км к юго-западу) и Клещиевки (6 км к юго-западу). Российский блогер заявил, что силы группы "Вагнера" начали наступление в направлении Красной Горы и продолжают попытки продвинуться на север в сторону Бахмута с позиций вблизи Клещиевки, Озаряновки (14 км к юго-западу от Бахмута) и Опытного (3 км к югу от Бахмута). Боевые кадры с геолокацией показывают украинские удары по российской технике и пехоте к северу от Соледара, что указывает на то, что российские силы заняли позиции в этом районе.

Войска РФ 3 января продолжили наступательные операции в районе Авдеевка - Донецк. В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты вели штурмы в районе Авдеевки (к северу от Донецка) и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка). Российский блогер утверждал, что войска РФ также атаковали укрепления ВСУ на западной окраине Донецка в районе Красногоровки и пытались продвинуться на Невельское и Первомайское. Другой российский источник сообщил, что части 9-го полка "ДНРовцев" продвигаются к Авдеевке и ведут бой небольшими группами, чтобы избежать потерь личного состава. Российские источники продолжали утверждать, что в Марьинке продолжаются уличные бои.

Российские силы могут усиливать свою группировку на западе Донецкой области. В Генштабе ВСУ 3 января отметили, что войска РФ усиливают свою группировку на Новопавловском направлении (оперативное направление, которым обозначался район юго-западнее Донецка) за счет частей, переброшенных с Херсонского направления. Это заявление согласуется с предыдущими наблюдениями ISW о том, что российские силы продолжают укреплять позиции по всей восточной Украине за счет подразделений, ранее дислоцированных в Херсонской области.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 3 января, видно, как украинская артиллерия останавливает ротацию российской пехоты возле Павловки (40 км к юго-западу от Донецка). Российские силы продолжали плановый артиллерийский огонь на западе Донецкой и востоке Запорожской областей.

"Южная ось"

Украинские силы утверждали, что они заняли позиции на острове Большой Потемкинский в дельте реки Днепр к юго-западу от Херсона по состоянию на 2 января. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ достигли северо-восточной части острова по состоянию на 2 января, и некоторые пользователи социальных сетей утверждали, что украинские военные освободили часть или весь остров. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил 3 января, что "есть информация" о том, что украинские войска заняли остров, но официального подтверждения на данный момент нет. Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, показывают, что войска РФ все еще действуют в других районах дельты. Российский "военкор" заявил, что остров остается спорной зоной и что сообщения об освобождении острова украинскими войсками являются украинской информационной операцией.

ВСУ продолжали наносить удары по скоплениям российских войск в тыловых районах юга Украины. На кадрах с геолокацией, опубликованных 2 января, виден разрушенный конезавод "Гран-при" в Олешках Херсонской области после удара украинских военных. Российский военнослужащий ранее опубликовал фотографию, на которой он стоит перед логотипом комплекса, что является нарушением принципов оперативной безопасности, что, вероятно, помогло украинским войскам нанести удар по цели.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 31 декабря украинские силы нанесли удар по скоплению российских войск в Чукаловке Херсонской области (35 км к юго-западу от города Херсон по трассе Т2216), ликвидировав и ранив 500 российских военнослужащих. Российские "военкоры" опровергли сообщения об ударе. Генштаб ВСУ также проинформировал, что 1 января украинские силы нанесли удар по скоплению войск РФ в Федоровке (вероятно, имея в виду населенный пункт вдоль трассы E58 или R47 в восточной части Херсонской области) и до сих пор подсчитывают потери оккупантов. Украинский источник сообщил, что военные ВСУ нанесли удар по российским силам в Чаплинке Херсонской области (69 км к югу от реки Днепр на трассе Т2202 Новая Каховка - Армянск). Представитель оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов рассказывал 3 января, что ВСУ обстреляли больницу в Токмаке, а на кадрах с геолокацией видно повреждение медицинского учреждения, где, как сообщается, находились позиции российских войск. Российские источники сообщили, что 2 и 3 января российская система ПВО сбила, вероятно, украинские беспилотники над оккупированными Севастополем и Джанкой в Крыму.

Украинские официальные лица заявили, что российские оккупационные "власти" работают над усилением административного контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Украинский центр сопротивления 3 января предупредил, что российские оккупационные "власти" планируют назначить Дмитрия Миняева, сотрудника спецслужб Росэнергоатома (дочерняя компания Росатома), заместителем директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима где-то в январе 2023 года.