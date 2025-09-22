ВСУ "минуснули" 960 россиян и 3 вертолета: Генштаб обновил данные потерь россиян

Украинские военные нанесли очередные значительные потери российским оккупационным силам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на официальной странице в Facebook.
В Генштабе ВСУ отметили, что украинские подразделения продолжают успешно выполнять оборонительные и контрнаступательные задачи, нанося значительные потери противнику на разных направлениях.
Так, за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 960 российских оккупантов и более 570 единиц их военной техники и вооружения.
Среди уничтоженной техники - три вражеских вертолета.
Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.25 составляют 1102570 человек.
Кроме того, с 24 февраля 2022 года по 22 сентября 2025 года ВСУ уничтожили:
Напомним,за последние сутки оккупанты нанесли 46 авиационных ударов, сбросив 85 управляемых авиационных бомб. Также использовали для ударов 2480 дронов-камикадзе и осуществили 3636 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Сейчас Покровское направление самое горячее, в то же время на Торецком ВСУ отбили уже все атаки РФ.