ВСУ "минуснули" 960 россиян и 3 вертолета: Генштаб обновил данные потерь россиян

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские подразделения продолжают успешно выполнять оборонительные и контрнаступательные задачи, нанося значительные потери противнику на разных направлениях.

Так, за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 960 российских оккупантов и более 570 единиц их военной техники и вооружения.

Среди уничтоженной техники - три вражеских вертолета.

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.25 составляют 1102570 человек.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года по 22 сентября 2025 года ВСУ уничтожили: