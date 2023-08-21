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ВСУ на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр

Фото: ВСУ на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км вокруг Бахмута (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута. На севере города враг пытается выбить наши войска с занятых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Что касается Бахмутского направления, то новости сейчас идут и по южному флангу и северному. Если смотреть на карту, то это похоже на подкову вокруг Бахмута", - сказала Маляр.

По ее словам, по северному флангу враг пытается выбить наши войска с занятых позиций. Потому что ВСУ там заняли ключевые господствующие высоты и "хорошо донимают врага".

"И собственно враг там в ловушке. Потому что они не могут выйти из Бахмута и там полноценно продвигаться. И потому пытаются штурмовать по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска. Врагу не удается это сделать, но бои там тоже горячие", - рассказала заместитель министра.

В то же время украинские войска продвигаются по южному флангу вокруг Бахмута и на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута или по флангам Бахмута", - добавила Маляр.

Ситуация возле Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

За прошедшие сутки в районе Бахмута украинские силы продолжали ограниченные контрнаступательные действия и имели небольшой успех . ВСУ достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

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