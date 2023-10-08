ВСУ на Мелитопольском направлении уничтожили 241 оккупанта, также есть пленные

За прошедшие сутки, 7 октября, украинские воины уничтожили 241 террориста на Мелитопольском направлении. Также двое россиян сдались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
Российские террористы:
Авдеевское и Марьинское направления
Враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области.
Шахтерское направление
Наши воины отбили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.
Мелитопольское направление
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят оккупационным войскам потери, закрепляются на занятых рубежах, проводят разминирование и доразведку", - пишет пресс-служба.
Достижения наших воинов
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1212 огневых задач. Потери врага составили 241 человека, в том числе 2 российских оккупанта сдались в плен.
Также было уничтожено 21 единицу военной техники террористов:
"Также уничтожен один важный объект врага", - добавляет пресс-служба.
Потери врага в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 7 сентября, наши военные ликвидировали еще 580 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 282 тысячи личного состава.
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