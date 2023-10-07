ВСУ имеют продвижение на Таврическом направлении, потери россиян резко возросли, - Тарнавский
Украинские воины имеют продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки на Таврическом направлении. Тем временем потери врага выросли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.
За прошедшие сутки террористы
- нанесли 14 авиационных ударов;
- провели 22 боевых столкновения;
- осуществили 782 артобстрела.
Наши воины из подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" выполнили 1265 огневых задач. Потери врага составили 338 человек. В частности было уничтожено 52 единицы техники террористов, а именно:
- 7 танков;
- 7 ББМ;
- 14 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 1 ПТРК;
- 3 БпЛА;
- 17 единиц автомобильной;
- 2 специальные техники.
"Также уничтожен склад боеприпасов и еще один важный объект врага", - пишет Тарнавский.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши воины, в течение минувших суток, уничтожили еще 601 российского террориста. С начала войны Россия потеряла около 281 700 единиц личного состава.
Тем временем Служба безопасности Украины показала удар HIMARS по российскому "Солнцепеку". Техника была уничтожена вместе с экипажем и полным боекомплектом.
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