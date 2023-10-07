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ВСУ имеют продвижение на Таврическом направлении, потери россиян резко возросли, - Тарнавский

Суббота 07 октября 2023 13:43
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ВСУ имеют продвижение на Таврическом направлении, потери россиян резко возросли, - Тарнавский Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины имеют продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки на Таврическом направлении. Тем временем потери врага выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.

За прошедшие сутки террористы

  • нанесли 14 авиационных ударов;
  • провели 22 боевых столкновения;
  • осуществили 782 артобстрела.

Наши воины из подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" выполнили 1265 огневых задач. Потери врага составили 338 человек. В частности было уничтожено 52 единицы техники террористов, а именно:

  • 7 танков;
  • 7 ББМ;
  • 14 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 17 единиц автомобильной;
  • 2 специальные техники.

"Также уничтожен склад боеприпасов и еще один важный объект врага", - пишет Тарнавский.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши воины, в течение минувших суток, уничтожили еще 601 российского террориста. С начала войны Россия потеряла около 281 700 единиц личного состава.

Тем временем Служба безопасности Украины показала удар HIMARS по российскому "Солнцепеку". Техника была уничтожена вместе с экипажем и полным боекомплектом.

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