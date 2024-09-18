ВСУ имели успех в Волчанске, враг продвинулся вблизи Торецка и Покровска: карты ISW

Операция ВСУ в России

17 сентября украинские войска продолжили атаки в Глушковском районе Курской области, но продвижение не зафиксировано.

В Минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы отразили атаки ВСУ возле Веселого и Медвежье.

Несколько российских военкоров рассказывали, что ВСУ пытаются окружить Веселое, наступая на его западном и восточном флангах.

17 сентября также продолжались бои вдоль украинского плацдарма в Курской области, но ни украинские, ни российские силы не подтвердили продвижение.

Известный связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что войска РФ продвигаются в Кореневском районе, но отметил, что пока нет визуальных доказательств, подтверждающих заявление Минобороны России о захвате россиянами Успеновки и Дарино.

На видео, опубликованном 16 сентября, видно, как ВСУ отбивают российскую атаку западнее Любимовки, где, по словам российских источников, бои продолжались 16 и 17 сентября.

Украинский источник утверждал, что ВСУ окружили российские силы в Кремяного (восточнее Коренево), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ продолжали атаки около Глубокого и Волчанска 16 и 17 сентября.

Российские "военкоры" утверждали 16 и 17 сентября, что ВСУ контратаковали вблизи Глубокого и в районе Волчанска вблизи "мельницы", видимо, имея в виду паровую мельницу непосредственно к северу от Волчанского агрегатного завода, говорится в отчете.

В ISW отмечают, что это, в частности, подтверждает их оценку, что украинские силы недавно продвинулись в районе завода в Волчанске.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты 17 сентября продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но без подтвержденного продвижения.

Российский "военкоры" рассказывал, что войска РФ продолжали продвигаться на северо-запад, запад и юго-запад от Песчаного в направлении Колесиновки и Кругляговки и на 2,8 км вглубь восточнее Невского Новосадового, но в ISW не наблюдали подтверждения.

Российские блогеры также утверждали, что ВСУ удерживают позиции в западной части Стельмаховки, где продолжаются бои.

Российские захватчики продолжали атаки вблизи Синьковки, в районе Новоосинового, Кругляковки и Лозовая, возле Чернещины, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового и Невского, вблизи Торского и в районе Серебрянского леса 16 и 17 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 17 сентября продолжали ограниченные наступательные действия на Северском направлении, но без продвижения.

Российский источник утверждал, что войска РФ продвинулись вблизи Верхнекаменского, но в ISW не нашли доказательств этого утверждения.

Бои продолжались у Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Переездного 16 и 17 сентября.

Российские захватчики 17 сентября продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

17 сентября российские блоггеры заявили, что войска РФ пересекли канал Северский Донец - Донбасс в направлении Ступочек, продвинулись юго-западнее заказника Ступки-Голубовское 2 и в пределах Октябрьского микрорайона.

16 сентября эксперты ISW сообщили, что видео с геолокацией подтверждает продвижение россиян через канал Северский Донец - Донбасс в направлении Ступочек, но не заметили подтверждения двух последних утверждений.

Войска РФ продолжали атаки вблизи Часового Яра, Васюковки, около Клищиевки, Ступочек и Белой Горы.

Войска РФ недавно продвинулись в восточной части Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 17 сентября, указывают на то, что оккупанты продвинулись по улице Ломоносова в городе.

Российские оккупанты продолжали атаки вблизи Торецка, около Дружбы, Железного и Нелиповки.

Войска РФ недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 и 17 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись к северо-востоку от Новокалиново, к северо-западу от Архангельского, в пределах центральной и северо-западной Гродовки, и к юго-западу от Михайловки.

На дополнительном геолокационном видео от 17 сентября видно, как войска РФ поднимают несколько триколоров в пределах Украинска, что может указывать на то, что россияне недавно оккупировали поселок, пишет ISW.

Российские блоггеры также утверждали, что войска РФ захватили Украинск и продвинулись в Гродовке.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ продвинулись на 850 метров к северу от Новогродовки и захватили шахту "Новогродовка" и соседний породный отвал, а другой блоггер утверждал, что войска РФ захватили Желанное Первое. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

16 и 17 сентября российские оккупанты продолжали наступление в районе Новоторецкого, Воздвиженки, Гродовки и Красного Яра, в районе Новогродовки, Орловки, Мариновки, Николаевки, Украинска, Желанное Первое и Горняка.

Российский "военкор" также опубликовал кадры, якобы показывающие последствия российского удара по другому мосту в Покровске.

Российские захватчики продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Георгиевки 16 и 17 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись на 600 метров в пределах Максимилиановки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Представитель украинской бригады, действовавшей на Кураховском направлении, заявил, что войска РФ совершили неудачный механизированный штурм с использованием двух танков в неопределенном районе Кураховского направления 16 сентября, и что в последнее время оккупанты усилили использование на этом направлении FPV-беспилотников.

Войска РФ недавно продвинулись на Угледарском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 сентября, показывают, что российские оккупанты немного продвинулись к северо-востоку от Константиновки.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска также продвинулись на 2 км к Соленой Балке к юго-востоку от Водяного и продвинулись вблизи самого Угледара.

16 и 17 сентября продолжались бои под Константиновкой, Екатериновкой, Водяным и самим Угледаром.

Российские и украинские источники не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 17 сентября.

"Южная ось"

16 и 17 сентября продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино.

Российский источник продолжал утверждать, что войска РФ будто бы продвинулись вблизи Каменского, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 16 и 17 сентября российские оккупанты вели наступательные действия на Днепровском направлении, вероятно, в сторону восточного берега Херсонской области и островов в дельте реки Днепр.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 17 сентября речь шла о том, что с начала суток на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики продолжали проводить штурмы в Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.