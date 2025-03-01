На фронте зафиксировано более 80 боев за сутки, - Генштаб
По состоянию на 22:00, на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения. Некоторые бои до сих пор продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
За сегодня российские захватчики нанесли два ракетных и 76 авиационных ударов, привлекли для поражения две ракеты и 95 управляемых бомб, задействовали для поражений 987 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Ситуация на фронтах
На Харьковском направлении противник нанес авиаудары КАБами по Охримовке, Макаровому, Бугаевке и Гранову.
На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия у Новоосиново и Загрызово, получил отпор.
На Лиманском направлении российские захватчики 10 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Нового, Новомихайловки, Ямполовка и в направлении Катериновки, восемь атак уже отбиты, две продолжаются. Под авиаударами врага оказались Боровая и Богуславка.
На Торецком направлении наши воины отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка. Авиаударам подверглись Константиновка и Торецк.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 21 раз атаковал в районах Новой Полтавки, Елизаветовки, Луча, Котляровки, Надеждинки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов. Авиация противника нанесла удары КАБами по Покровску, Удачному, Гродовке, Новопавловке и Новоукраинке.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 236 оккупантов, из них 116 - безвозвратно. Также уничтожили четыре единицы автомобильной техники, пушку Д-30, 14 БпЛА, восемь мотоциклов, два квадроцикла, два БТР, миномет, БМП, бронированный тягач, семь антенн управления БпЛА и шесть антенн связи, также повредили танк, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, миномет и мотоцикл оккупантов", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении враг совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудное. В настоящее время идет один бой. Авиаударам подверглись Комар и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении захватчики трижды атаковали в направлении Привольного и Волшебного. Авиаударам подверглись Терновое, Гуляйполе и Железнодорожное.
На Ореховском направлении захватчики, при поддержке авиации, пытался продвигаться вперед в районах Пятихаток, Нестерянки и Каменского, украинцы отбили все четыре атаки врага.
На Приднепровском направлении оккупационные войска проводят одно наступательное действие, продолжается бой.
На Курском направлении украинские защитники сегодня отбили 16 атак противника. В то же время, враг нанес 22 авиационных ударов, в общем сбросил 30 управляемых бомб, и совершил 383 артиллерийских обстрела, в том числе 4 - из реактивных систем залпового огня.
На остальных направлениях оперативная обстановка особых изменений не претерпела.
Напомним, что за предыдущие сутки, 28 февраля, на фронте было зафиксировано 91 бой. За тот день, Вооруженные силы Украины поразили 11 районов с российскими захватчиками.
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