Почти две сотни боев и 28 авиаударов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте сегодня

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Вместо этого они наносят врагу эффективное огневое поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Оперативная информация по состоянию на 22:00 24 января 2025 года относительно российского вторжения. В общем, с начала этих суток произошло 190 боевых столкновений", - сказали в Генштабе.

Военные объяснили, что в течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 28 авиационных ударов, применив одну ракету и 37 КАБ. Кроме этого, россияне использовали для поражения 423 дроны-камикадзе и совершили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские защитники отбили два вражеских штурма в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 13 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Украинские защитники отбили семь атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Краматорском направлении зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. До сих пор продолжается 12 боестолкновений.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 367 оккупантов, 186 из них - безвозвратно", - пояснили военные.

Также было уничтожено двенадцать единиц автомобильной техники, две боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, три антенны связи, кроме того, значительно повреждены три миномета захватчиков.

На Новопавловском направлении враг три раза атаковал вблизи Константинополя.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 13 штурмов позиций украинских подразделений, 12 атак уже отражены нашими защитниками, один бой продолжается. Враг нанес 25 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 387 артиллерийских обстрелов (15 из них - из РСЗО).

На Северском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - сказали в Генштабе.

Сегодня Генштаб Вооруженных Сил Украины отметил героизм и эффективную работу нескольких бригад, которые продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике. В частности, благодарность выражена: