ВСУ имели успех под Сватовым и оттесняют врага возле Клещиевки, - DeepState

Украинские военные смогли оттеснить российских оккупантов с некоторых позиций на Бахмутском направлении и в районе Сватово. Силы обороны имели определенный успех около Клещиевки и Новоегоровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState .

Ситуация на Сватовском отрезке фронта

По данным ресурса, населенный пункт Новоегоровка остается на этом участке самым горячим местом. Так, воины ВСУ в ходе боев с российскими захватчиками возле высоты 190.8 заставили противника отойти на восток.

ВСУ отодвинули войска РФ возле Новоегоровки (фото от 2 и 3 сентября: карта deepstatemap.live)

Как отмечают аналитики DeepState, несмотря на все резервы, которые противник вводил на четыре основных участка Сватовского отрезка, достичь результатов ему не удалось.

Более того, некоторые подразделения врага уже уехали под Токмак. Также в публикации обращается внимание, что оккупанті продолжают придерживаться практики применения "зэков-шойгистов" - в частности, они присутствуют почти на всех отрезках.

Бахмутское направление

На южном фланге под Бахмутом в Клещиевке Силы обороны продолжают оттеснять войска РФ.

Силы обороны оттеснили оккупантов возле Клещиевки (фото от 2 и 3 сентября: deepstatemap.live)

Между тем, возле Андреевки, особенно южнее этого населенного пункта, не стихают ожесточенные бои.

Авдеевский участок фронта

На Авдеевском направлении, согласно данным ресурса по состоянию на поздний вечер 3 сентября, без изменений.

Ситуация в Запорожской и Херсонской областях

На Запорожском отрезке фронта продолжаются бои южнее Роботиного, а также к северо-востоку от Новопрокоповки и восточнее Вербового.

"Возле Новопрокопки медленно, но продвижение идет. Следующие недели могут стать решающими для нашей кампании в Запорожье", - пишут аналитики ресурса.

Также отмечается, что на Бердянском и Таврическом участках изменения также не фиксируются.

Ситуация на других участках фронта

На Сиверском направлении, а также на севере страны около границы с Беларусью и РФ - тоже без изменений.

Тактика врага на восточном направлении

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что войска РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ, особенно в районе Новоегоровки Луганской области - оккупанты хотят пробить так называемый "коридор".

Добавим, что по данным Генштаба по состоянию на вечер 3 сентября, ВСУ продолжают вести контрнаступление на Мелитопольском направлении. Между тем, российские оккупанты ведут безуспешные попытки наступления на трех направлениях. Всего т течение суток состоялось более 25 боевых столкновений.