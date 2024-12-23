ВСУ имели успех при операции на Запорожье, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 21 декабря показывают, что россияне продвинулись на восток от Кругленького (к юго-востоку от Коренево).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вошли и захватили Кругленькое и продвинулись на 900 метров в центральную часть Куриловки (к югу от Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали штурмовые действия в районе Новоивановки, Кругленького, Малой Локни, Черкасского Поречья и Погребков, а также возле Мартыновки.

Командир украинского батальона, действующего в Курской области, заявил, что враг недавно начал использовать бронетехнику для штурмов в Курской области после того, как в предыдущие недели противник применял в штурмах только пехоту.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

22 декабря российские оккупанты продолжали атаки на Харьковском направлении, но не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 21 и 22 декабря захватчики вели наступательные операции в районах Казачьей Лопани, Гоптовки, Глубокого и Высокой Яруги, а также в районе Старицы и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 22 декабря указывают на продвижение оккупантов в юго-восточной части Двуречной (к северо-востоку от Купянска).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 22 декабря, показывают, как ВСУ отражают российский механизированный штурм размером в усиленный взвод возле Синьковки (северо-восточнее Купянска).

В Минобороны РФ заявили о захвате Лозовой (на юго-восток от Купянска). Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на восток от Загрызово и возле Кругляковки. Но в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Российские захватчики продолжали атаковать в районе Петропавловки, Кучеровки, возле Загрызово, Кругляковки, Степной Новоселовки, Богуславки, Грековки, Новоегоровки, Новосергиевки, Зеленого Гая, Нади, Ивановки, Тернов, Дружелюбовки, Торского и Дибровы 21 и 22 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 21 и 22 декабря вели наступательные операции на Северском направлении в районе Серебрянки, Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки, но не продвинулись.

22 декабря войска РФ продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но также - безуспешно.

21 и 22 декабря российские оккупанты наступали возле самого Часового Яра, а также возле Ступочек.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в Северном микрорайоне (северная часть Часового Яра), но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 декабря, указывают на то, что оккупанты продвинулись в северной части города.

21 и 22 декабря российские захватчики вели наступательные действия возле самого Торецка, в районе Дружбы и Сухой Балки.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 22 декабря свидетельствуют, что россияне продвинулись в западной части н.п. Даченское (к югу от Покровска) и оккупировали село.

Войска РФ вели наступательные действия под самим Покровском, возле Луча, Миролюбовки, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Новоукраинки, в районе Нововасильевки, Новоелизаветовки и Новооленевки 21 и 22 декабря.

22 декабря российские захватчики наступали на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ вели наступательные действия под самим Курахово, вблизи Сонцевки, Шевченко, Старых Тернов и Дачного 21 и 22 декабря.

22 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате Сонцевки, однако в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что путинские войска почти полностью захватили Курахово после того, как вытеснили большинство сил ВСУ из жилого квартала города, но другой российский блогер рассказывал, что пока рано говорить о захвате населенного пункта.

Российский источник утверждает, что войска РФ приближаются к ТЭС к западу от Курахово.

22 декабря войска РФ продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но не продвинулись.

21 и 22 декабря российские оккупанты наступали в районе Успеновки, в направлении Константинополя и вблизи Константинопольского, Янтарного и Разлива.

22 декабря российские захватчики продолжали наступать в районе Большой Новоселки, но успеха не имели.

Войска РФ 21 и 22 декабря вели наступательные действия в районе Раздольного и в направлении Одрадного, у Макаровки, Благодатного, Нескучного, Сторожевого, Времевки и в сторону Новоселки.

Российский источник утверждал, что путинские войска якобы проводят операции по зачистке сил ВСУ на юго-запад от Сторожевого.

Российский блогер утверждал, что ВСУ контратакуют вблизи Раздольного и что дождливая погода мешает войскам РФ использовать беспилотники.

"Южная ось"

Украинские и российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на Гуляйпольском направлении (восток Запорожской области) 22 декабря.

Силы обороны Украины недавно восстановили ранее утраченные позиции в западной части Запорожской области после сообщений о локализованных наступательных операциях ВСУ в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 декабря, показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции в центре Каменского (к северо-западу от Работино), а российский "военкор" утверждал, что ВСУ, вероятно, оттеснили войска РФ из северной части Каменского на восточный берег Каховского водохранилища.

Российский блогер заявил, что войска РФ якобы успешно остановили наступление ВСУ и отрезали атакующее подразделение от снабжения и подкрепления.

Российские "военкоры" сообщили о локализованных украинских штурмах в районе Каменского 20 и 21 декабря.

Войска РФ также осуществили наземные атаки вблизи Пятихаток (к юго-востоку от Каменского) и Новоандреевки (к северо-западу от Работино) 21 и 22 декабря.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы захватили несколько позиций ВСУ в неопределенном районе Ореховского направления, но в ISW не нашли подтверждения.

Украинский чиновник подтвердил, что российские диверсионно-разведывательные группы недавно попытались ограниченно переправиться через реку Днепр в Херсонской области.

21 декабря спикер ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что 20 декабря оккупанты нанесли мощные артиллерийские и ракетные удары по западной части (правобережье) Херсонской области, во время которых ДРГ россиян безуспешно пыталась форсировать Днепр в районе Антоновского моста (к востоку от Херсона).

Волошин рассказал, что войска РФ не успели пересечь половину реки, прежде чем ВСУ уничтожили ДРГ врага, и отметил, что оккупанты использовали погодные условия и дымовые завесы, чтобы скрыть попытку продвижения.

Также Волошин сообщил, что войска РФ пытаются высадить ДРГ в других районах Днепра, а россияне сосредоточены на острове Казацкий (к востоку от Херсона) и острове Большой Потемкин (к югу от Херсона).

22 декабря войска РФ также продолжали наступательные действия на Днепровском направлении.

22 декабря в Силах обороны Юга Украины сообщили, что ВСУ уничтожили российский терминал Starlink в неустановленном месте на юге страны.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 декабря информировали, что с начала суток на фронте уже произошло 207 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов было зафиксировано на Времевском, Покровском и Курском направлениях.