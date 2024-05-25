Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ держат под огнем россиян и истощают их потенциал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 71.

"Защитники Украины держат врага под жестким огневым контролем и истощают его наступательный потенциал. На некоторых участках наши воины предпринимают меры по улучшению тактического положения", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские захватчики сегодня уже 10 раз осуществляли штурмовые действия с целью захвата наших оборонительных рубежей. Бои до сих пор продолжаются вблизи Волчанска, Тихого, Старицы и Нескучного. В районе населенного пункта Приколотное враг ударил четырьмя КАБами. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении агрессор нарастил количество штурмовых действий до 11. Активно применяет авиацию. Так, в районе Стальмаховки было сброшено четыре КАБа и еще один по городу Купянск. Вблизи Райгородки враг наносит поражения неуправляемыми авиационными ракетами. На некоторых участках украинские защитники проводят активные ответные действия.

На Лиманском направлении кроме Торского, противник атаковал Силы обороны в районе Терн и Серебрянского лесничества. Три штурмовые действия наши воины отбили, одно еще продолжается.

На Северском направлении враг активизировался неподалеку Белогоровки и Верхнекаменского. Здесь зафиксировано четыре боестолкновения, два из них еще продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты нарастили количество штурмовых действий до семи. Кроме Клещеевки, враг пытался прорвать нашу оборону возле Нового, Ивановского и Андреевки. Силы обороны решительно держат рубежи.

На Покровском направлении обстановка остается горячей. Здесь количество боестолкновений возросло до 18. Добавились вражеские штурмы в районах Уманского и Водяного. 12 атак агрессора украинские воины успешно отбили, еще шесть продолжаются.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отбили семь штурмовых действий российских оккупантов. В районе Победы враг нанес поражение двумя КАБами. На данном направлении продолжается еще два боестолкновения.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу пять попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные в субботу, 25 мая, уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Это уже 8-й российский самолет, уничтоженный в мае этого года.

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