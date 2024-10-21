ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Операция ВСУ в России

Украинские военные недавно продвинулись севернее Суджи Курской области. Геолокационные кадры от 20 октября показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречья (севернее Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ атаковали возле Малой Локни и Плехово, а ВСУ атаковали юго-восточнее Коренево вблизи Кругленького и Леонидово.

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что информация о захвате путинскими войсками Плехово не подтверждена.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали об атаках в Глушковском районе (к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области) 20 октября.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 19 и 20 октября продолжали наступательные операции вблизи Волчанска и Старицы Харьковской области, но никакого подтвержденного продвижения не было.

Операция РФ №2 - Луганская область

Сообщается, что войска РФ продвинулись вблизи Купянска. Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись в центральной и южной части Кругляковки и оккупировали по меньшей мере половину села. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские источники утверждали, что 19 октября войска РФ провели три отдельных механизированных штурма Кругляковки.

Путинские войска вели наступательные действия в районе Голубовки, возле Кучеровки, Новоосиново, Лозовой, Колсиновки, Кругляковки, Степной Новоселовки, Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадово, Заречного, Тернов и возле Серебрянки 19 и 20 октября.

Российский источник ISW утверждает, что российская авиация наносит удары по неопределенным украинским переходам через реку Оскол.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наступательных операциях россиян на Северском направлении 20 октября.

20 октября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в Октябрьском микрорайоне в восточной части Часового Яра и к югу от города, но в ISW не нашли подтверждения.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила, что оккупанты пытаются пересечь канал Северский Донец-Донбасс в гражданском - это военное преступление, если это подтвердится, отмечают аналитики.

19 и 20 октября российские захватчики продолжали штурмовые действия возле самого Часового Яра, в направлении Ступочек, Предтечино и Андреевки.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что войска РФ продвинулись северо-восточнее Нелиповки и вдоль улицы Дружбы в центре Торецка.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвинулись к югу от Торецка, включая Нью-Йорк, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения дальнейшего продвижения россиян в этом районе.

19 и 20 октября войска РФ продолжали наступательные действия в районе Александро-Шултыно, вблизи самого Торецка и в районе Щербиновки.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска и юго-востоку от населенного пункта. Геолокационные кадры от 20 октября показывают, что оккупанты продвинулись на северо-восточную окраину Селидово.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись по неопределенным улицам в восточной части Селидово, и атакуют поселок с севера и юга.

Ряд российских "военкоров" рассказывал, что войска РФ продвинулись к окрестностям Вишневого с юга вдоль железнодорожной линии.

Российские блогеры также утверждали, что путинские войска продвинулись к Воздвиженке и возле Горняка, но в ISW не нашли подтверждения.

19 и 20 октября войска РФ продолжали наступление в районах Воздвиженки, Луча, Миролюбовки и Новоторецка, а также в районе Сухого Яра, Михайловки, Селидово, Новодмитровки, Горняка, Желанное Второе и Зоряного.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ будто бы отразили украинскую механизированную контратаку численностью во взвод возле Цукурино.

20 октября российские оккупанты продолжали наступательные действия восточнее Курахового, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись дальше в пределах и к югу от Максимилиановки, но в ISW не нашли подтверждения.

19 и 20 октября российские захватчики штурмовали вблизи Максимилиановки и Курахово.

20 октября войска РФ продолжали наступление юго-западнее Донецка в районе Угледара, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Екатериновки, Антоновки и Богоявленки, и продвинулись на 4,5 км вглубь в направлении Новоукраинки, но в ISW не нашли подтверждения.

Один российский блогер рассказывал, что войска РФ якобы захватили до 45% Екатериновки, но сейчас эксперты ISW считают, что оккупанты контролируют не более 30% населенного пункта.

19 и 20 октября войска РФ продолжали штурмы вблизи Антоновки, Екатериновки, Елизаветовки, Водяного и Богоявленки.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности войск РФ в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 20 октября.

"Южная ось"

19 и 20 октября российские оккупанты продолжали штурмы вблизи Работино и северо-восточнее Работино около Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские захватчики продолжали атаковать в восточной части Херсонской области 19 и 20 октября, но никакого продвижения не было.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 октября сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты больше всего давили на двух направлениях в Донецкой области.