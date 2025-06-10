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Россияне 30 раз атаковали под Покровском: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Вторник 10 июня 2025 00:44
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Россияне 30 раз атаковали под Покровском: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Иллюстративное фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В течение текущих суток в зоне боевых действий зафиксировано 124 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские войска нанесли один массированный ракетный удар с применением 21 ракеты, осуществили 48 авиаударов и сбросили 53 управляемые авиационные бомбы. Также враг применил 1347 дронов-камикадзе и совершил 4343 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении отбито четыре атаки в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении украинские войска отбили шесть штурмов возле Кондрашовки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки и Колесниковки. Одно столкновение продолжается.

На Лиманском направлении зафиксировано девять атак вблизи Липового, Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки. Три боя продолжаются.

На Краматорском направлении отбито пять штурмов в районах Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении зафиксировано одиннадцать атак в районах Дилиевки, Торецка и Яблоновки. Три боя продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил тридцать попыток прорвать оборону вблизи Новой Полтавки, Новоукраинки, Новооленевки, Богдановки, Новосергиевки, Миролюбовки, Елизаветовки, Малиновки, Проминя, Лисовки, Удачного, Алексеевки, Андреевки и в направлениях Зеленого Кута, Покровска и Муравки. Три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении уничтожено 146 оккупантов (87 - безвозвратно), боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре антенны связи, пятнадцать мотоциклов, десять дронов, три пункта управления дронами, станция РЭБ, автомобиль, два мотоцикла, танк и тяжелая огнеметная система.

На Новопавловском направлении враг провел двенадцать атак возле Константинополя, Новоселки, Зеленого Поля, Свободного Поля, Веселого, Шевченко, Багатира и Запорожья. Пять боев продолжаются. Авиаудары зафиксированы в районах Запорожья и Новополя.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки возле Малиновки, еще одна продолжается. Гуляйполе и Ольговское подверглись авиаударам.

На Ореховском направлении отбито четыре штурма вблизи Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг четыре раза пытался продвинуться возле Антоновского моста, одно столкновение продолжается.

На Курском направлении Силы обороны отбили 25 атак. Также зафиксировано восемь авиаударов с применением 15 управляемых бомб и 143 артобстрела, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 997 тысяч военных.

За последние сутки украинские силы ликвидировали еще 970 российских солдат, а также уничтожили четыре танка, одиннадцать боевых бронированных машин, сорок две артиллерийские системы, 167 беспилотников и другую вражескую технику.

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