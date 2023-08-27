ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 260820 (+550) человек ликвидировано;

танков - 4396 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 8554 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 5403 (+24) ед.;

РСЗО - 728 (+2) ед.;

средства ПВО - 498 (+1) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4378 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1411 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед.;

специальная техника - 808 (+4) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 27.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины приблизились к очередной линии обороны врага в Запорожской области. Между тем, россияне пытаются давить на Купянском направлении, однако в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупантам припекает также и на Херсонском направлении. Наши воины проводят контрбатарейную борьбу, а также выбивают врага с позиций, которыми он пытался овладеть после теракта на Каховской ГЭС.