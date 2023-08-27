ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 26 августа, украинские воины уничтожили еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 260 820 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 27.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины приблизились к очередной линии обороны врага в Запорожской области. Между тем, россияне пытаются давить на Купянском направлении, однако в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.
По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупантам припекает также и на Херсонском направлении. Наши воины проводят контрбатарейную борьбу, а также выбивают врага с позиций, которыми он пытался овладеть после теракта на Каховской ГЭС.
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