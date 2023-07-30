ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и почти 15 танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 30.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Института изучения войны, наши воины продолжают атаковать Клищеевку и продвигаются в Запорожской области. Враг, со своей стороны, пытается атаковать на линии Сватово-Кременная.
Также сегменты провоенного ультранационалистического информпространства начали помогать Кремлю изобразить украинское контрнаступление как якобы неуспешное: преувеличивают потери наших воинов и меньше рассказывают о потерях и проблемах в российской армии.
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