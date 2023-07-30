В РФ меняют политику по освещению контрнаступления ВСУ, - ISW

В России сегменты провоенного ультранационалистического информпространства присоединились к попыткам Кремля изобразить украинское контрнаступление как якобы неуспешное.

Так, в РФ "военкоры" и различные "Z-патриоты" стали все чаще и больше преувеличивать потери, которые якобы несут ВСУ, и все меньше рассказывая о потерях и проблемах Росармии.

Известные российские блогеры все чаще неверно представляют украинские контрнаступательные операции как будто бы серию неудачных атак по всей линии соприкосновения.

Эксперты обращают внимание, что российские блогеры широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них видно, как один российский танк якобы разгромил целую украинскую роту с бронетехникой недавно, но на самом деле кадры сняты 7 июня, и показывают, как артиллерийские подразделения войск РФ наносят удары по колонне ВСУ.

Российские источники ранее ретранслировали старые кадры в поддержку заявлений о том, что ВСУ будто бы несут значительные потери в бронетехнике, а увеличение видеоматериалов 29 июля указывает на то, что в РФ источники преднамеренно усиливают старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля.

В отчете говорится о том, что российский диктатор Владимир Путин в подобной попытке преувеличения недавно заявил, будто ВСУ потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области.

Специалисты ISW считают, что Кремль, вероятно, меняет свою политику в отношении освещения войны, чтобы преуменьшить возможности успешного контрнаступления ВСУ, и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.

Российские "военкоры" продолжают сообщать о локальных продвижениях ВСУ, и некоторых проблемах с российскими оборонительными операциями, но более широкое оперативное представление украинского контрнаступления в провоенном информационном пространстве РФ согласуется с вероятным изменением изображения контрнаступления Кремлем, отмечают аналитики.

Ключевые выводы:

Некоторые российские блоггеры, возможно, формируют свое изображение более широкого украинского контрнаступления, опасаясь наказания Кремля после ареста военного преступника и блогера Игоря Гиркина.

Способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, и последующие неудачи России или значительные успехи Украины могут подорвать прогресс Кремля в этих усилиях.

29 июля ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных участках продвинулись вперед.

Украинские силы, вероятно, атаковали российские военные и тыловые объекты в оккупированном Крыму 28 и 29 июля.

Вечером 28 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр.

Российские войска вели наступательные действия на рубеже Сватово - Кременная и Авдеевка - Донецк, заявляли о наступлении на рубеже Сватово - Кременная.

Украинские войска вели наступательные действия на линии Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк и продвигались в обход Бахмута.

Украинские силы вели наступательные операции вдоль западного приграничья Донецка и востока Запорожской области и южнее Орехова, а также продвигались вдоль западного приграничья Донецкой области и востока Запорожской области.

Российские силы вели наступательные операции вдоль западной границы Донецка и восточной части Запорожской области и к югу от Орихова, но не совершали ни подтвержденных, ни заявленных наступлений.

В украинском отчете указывается, что российские оккупационные "власти" продолжают усилия по крипто-мобилизации на захваченных территориях Украины для восполнения потерь от боевых потерь.

Российские власти продолжают принудительно депортировать украинских детей из оккупированной части Украины в РФ под видом "программ отдыха и реабилитации".

Контрнаступление ВСУ

Недавно оккупанты заявили, что их войска якобы заставили ВСУ отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта. При этом в Силах обороны такую информацию опровергли.

Тем временем The New York Times сообщает, что наступление ВСУ под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику россиян. После этого будет возможность зайти в тыл Бахмута.