ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов и 31 артсистему: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины достигли 239480 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 российских захватчиков. А также уничтожили 31 вражескую артсистему и 46 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:
Потери России в Украине
Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.
Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.