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ВСУ ликвидировали еще 440 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images )
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов, таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 234480 (+440) человек ликвидировано;
  • танков - 4085 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7966 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 4371 (+5) ед.;
  • РСЗО - 668 ед.;
  • средства ПВО - 414 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 309 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3686 (+1) ед.;
  • крылатые ракеты - 1271 ед.;
  • корабли/катера - 18 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8) ед.;
  • специальная техника - 632 (+4) ед.;

Какая ситуация на фронте

Как информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, враг и поныне сосредотачивает основные усилия на:

  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Отметим, что согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают оттеснять российских оккупантов возле Клищиевки на Бахмутском направлении, а также ведут бои в Запорожской области. Тем временем захватчики возобновляют свои позиции на затопленных территориях Херсонской области.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна России против Украины