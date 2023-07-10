ВСУ ликвидировали еще 440 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов, таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:
Как информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, враг и поныне сосредотачивает основные усилия на:
В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
Отметим, что согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают оттеснять российских оккупантов возле Клищиевки на Бахмутском направлении, а также ведут бои в Запорожской области. Тем временем захватчики возобновляют свои позиции на затопленных территориях Херсонской области.
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