RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ликвидировали еще 340 оккупантов и 23 ББМ: Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сили обороны Украины за сутки ликвидировали 340 российских оккупантов, таким образом противник с начала полномасштабного вторжения в нашу страну потерял уже 259160 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 23 ББМ, 3 системы ПВО и 20 БПЛА врага.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 259160 (+340) человек ликвидировано;
  • танков - 4375 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8511 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем - 5333 (+15) ед.;
  • РСЗО - 723 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 494 (+3) ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4344 (+20) ед.;
  • крылатые ракеты - 1406 ед.;
  • корабли/катера - 18 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7773 (+28) ед.;
  • специальная техника - 801 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего в течение суток на фронтах произошло 23 боевых столкновения.

Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), бойцы ВСУ имели значительный успех в Запорожской области, кроме этого Силы обороны сражаются за Клещиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины