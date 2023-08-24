ВСУ ликвидировали еще 340 оккупантов и 23 ББМ: Генштаб обновил потери РФ

Сили обороны Украины за сутки ликвидировали 340 российских оккупантов, таким образом противник с начала полномасштабного вторжения в нашу страну потерял уже 259160 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 23 ББМ, 3 системы ПВО и 20 БПЛА врага.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего в течение суток на фронтах произошло 23 боевых столкновения.
Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), бойцы ВСУ имели значительный успех в Запорожской области, кроме этого Силы обороны сражаются за Клещиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.
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