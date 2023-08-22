ВСУ ликвидировали более 300 россиян и уничтожили 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 308 российских захватчиков, а также уничтожили 5 складов боеприпасов и 2 пункта управления оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Как сообщается, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В направлении Работиного ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 21 авиационный удар, провел 16 боевых столкновений. К тому же россияне совершили 711 обстрелов применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Волшебное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области.

Потери врага

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1290 огневых задач.

Потери врага убитыми и ранеными составили 308 человек (погибшие - 139, раненые - 169).

Также украинские бойцы уничтожили 41 единицу военной техники россиян. В частности, 1 танк, 8 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 тяжелая вогенеметная система залпового огня "Солнцепек", 2 ПТРК, 3 БПЛА, 15 единиц автомобильной и 2 - специальной техники.

Военные также уничтожили 5 складов боеприпасов и 2 пункта управления оккупантов.

Мародерство россиян на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным украинским населением на временно оккупированных территориях.

Так, в город Токмак Запорожской области, прибыли подразделения российских оккупантов из Республики Бурятия, систематически терроризирующие местных жителей, якобы проверяя их на наличие документов на право проживания в собственных домах.

В случае, если захватчики обнаруживают, что у жителей нет документов на собственность или права проживания, то отбирают все имущество и жилье под видом так называемой "конфискации", а также избивают тех граждан, которые выражают недовольство и протест.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 4 пункта управления оккупантов.

Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ добились успехов в районе Кременной и продвинулись в центр Работино.

Как сообщили в Генштабе, потери России в войне в Украине к утру вторника, 22 августа, составили 410 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 258 340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 артсистему, 27 ББМ и 4 танка врага.