ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ориентировочные боевые потери противника уже достигли более 1 миллиона человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1130 оккупантов.
За прошедшие сутки, 13 июня, на фронте произошло 175 боевых столкновений. Больше всего враг был активным на Покровском и Новопавловском направлениях.
В частности, Россия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб.
Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
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