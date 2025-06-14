ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 13 июня, на фронте произошло 175 боевых столкновений. Больше всего враг был активным на Покровском и Новопавловском направлениях.

В частности, Россия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.