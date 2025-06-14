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ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне

Фото: ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ориентировочные боевые потери противника уже достигли более 1 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1130 оккупантов.

Потери РФ в войне:

  • личный состав - около 1 002 690 человек (+1130 за сутки);
  • танки - 10 937 (+3);
  • боевые бронированные машины - 22 798 (+7);
  • артиллерийские системы - 29 157 (+52);
  • РСЗВ - 1417 (+1);
  • средства ПВО - 1185 (+1);
  • самолеты -416;
  • вертолеты - 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 586 (+79);
  • крылатые ракеты - 3337;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 51 928 (+107);
  • специальная техника - 3914.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 13 июня, на фронте произошло 175 боевых столкновений. Больше всего враг был активным на Покровском и Новопавловском направлениях.

В частности, Россия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине