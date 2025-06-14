ВСУ отбили более 40 штурмов россиян возле Покровска: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 13 июня, на фронте произошло 175 боевых столкновений. Больше всего враг был активным на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook .

"Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг пять раз осуществлял попытки прорыва к позициям украинских защитников в районе Волчанска, Западного и Каменки.

На Купянском направлении агрессор шесть раз пытался продвигаться на позиции Сил обороны вблизи Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. Бой продолжается.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григоровка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отразили четыре вражеские атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении остановлены девять вражеских штурмов. Оккупационные войска атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в районе Белой Горы.

На Торецком направлении продолжаются бои в четырех разных локациях. Украинские защитники отбили 16 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 44 раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверовое, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Орехово и Алексеевка. Отбиты 42 атаки, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили девять автомобилей, три БПЛА, 18 мотоциклов, два средства РЭБ, антенну связи, два терминала спутниковой связи и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два артиллерийских средства", - сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили штурм захватчиков в районе Нестерянки.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Курском направлении за день Силы обороны Украины отразили 29 атак противника. До сих пор продолжается один бой.