ВСУ ликвидировали около 200 россиян и уничтожили 3 склада боеприпасов на Таврическом направлении

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали около 200 российских оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов россиян на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
По его словам, на Таврическом направлении идет работа Сил обороны Украины.
Всего за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 788 обстрелов. Также россияне нанесли 1 ракетный и 24 авиаудара.
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач.
За последние сутки потери врага составили 172 человека (безвозвратные - 63, раненые - 106, пленные - 3).
Кроме того, ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:
Также на этом направлении нашими бойцами было уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага.
По последним данным Генштаба, украинские воины имели успех в направлении Роботино - Новопрокоповка. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Силы обороны также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 560 российских захватчиков, таким образом общие потери росармии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч. Также Силы обороны уничтожили систему ПВО и 9 танков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.