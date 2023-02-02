ВСУ контратаковали у Угледара, а войска РФ хотят лишить Бахмут снабжения: карты боев

Луганское направление: оккупанты накапливают силы для попытки контратаки у Кременной

Российские войска продолжили совершать атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Сообщается, что оккупанты продолжают накапливать в этом районе живую силу и военную технику и незначительно продвинулись в районе Кременной. ВСУ отразили атаки российских войск в районе Ямполовки (16 км к западу от Кременной) в Донецкой области.

Оккупанты также наносили удары по украинским путям снабжения в этом районе и продвинулись в лесу к западу от Кременной.

Донецкое направление: ВСУ контратаковали оккупантов у Угледара

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута 1 февраля. В ЧВК "Вагнера" заявили, что по состоянию на 1 февраля российские войска до сих пор не взяли Бахмут в оперативное окружение, и опровергли сообщения о том, что российские силы взяли под контроль село в 17 км к северу от Бахмута.

Геолокационные боевые кадры показывают, что оккупанты немного продвинулись к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы и на северо-восточной окраине Бахмута, а также к югу от Бахмута в районе Опытного. Российские источники продолжали утверждать, что войска РФ продвигаются к северо-западу от района Клищевка, чтобы перерезать трассу Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут.

Также сообщается, что ВСУ предприняли контратаку в районе Угледара к юго-западу от Донецка. На кадрах с геолокацией видно, как подразделения 40-й бригады морской пехоты атакуют украинские позиции к юго-западу от Угледара. Российские силы продолжают использовать термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А вблизи Угледара.

Южное направление: оккупанты продолжают обстреливать острова у Херсона

Оккупанты продолжали наносить удары по островам в дельте реки Днепр в Херсонской области, чтобы не дать украинским силам на них закрепиться. Сообщается, что войска РФ вряд ли смогут восстановить утраченные позиции в регионе.

Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили две моторные лодки в районе озера Кругле, примерно в 5 км к югу от города Херсон. В РФ заявили, что в Запорожской области боевые действия ведутся по всей линии фронта, но в основном сосредоточены вокруг Орехова и Гуляйполя.