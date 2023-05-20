ВСУ контратаковали под Кременной и удержали позиции в Бахмуте: карты боев от ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что 19 мая российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово. В Минобороны России заявили, что подразделения Западной группировки войск (прежде всего Западного военного округа) разбили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Тимковки. (18 км восточнее Купянска) и Синьковки (10 км северо-восточнее Купянска).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы потеряли контроль над тактически значимым участком возвышенности к западу от Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и что на линии столкновения между Масютовкой и Лиманом Первым (11 км северо-восточнее Купянск) ) продолжаются бои. На геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 19 мая, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям у Масютовки. Другой российский "военкор" заявил, что российские войска атаковали Новоселовское, что в 14 км к северо-востоку от Сватового.

19 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска осуществили контратаку возле Белогоровки и отразили несколько неопределенных утраченных позиций в этом районе. Он также утверждал, что российские войска продвинулись в районе Серебрянского леса близ Шипловки (10 км к югу от Кременной) и атаковали к западу и северо-западу от Кременной близ Невского (18 км к северо-западу) и Макеевке (22 км к северо-западу).

Бои на Донбассе

19 мая российские войска продолжали совершать наземные атаки в районе Бахмута. Российские военные блоггеры выдвинули разные заявления о том, что 18 и 19 мая силы группы "Вагнера" либо немного продвинулись, либо полностью очистили украинский укрепрайон в западном Бахмуте. Однако геолокационные кадры свидетельствуют о том, что на 18 мая украинские силы удерживают позиции в укрепрайоне.

19 мая "военкор" заявил, что войска "Вагнера" также продвинулись к въезду в Бахмут на трассе Т0504 Бахмут-Часов Яр в юго-западной части города. Украинский Генштаб сообщил, что в Бахмуте продолжаются бои и что российские войска вели безуспешные наступательные операции в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута).

Различные голоса в российском информационном пространстве преждевременно заявляют, что ПИК "Вагнер" завершил захват Бахмута 19 мая, вызывая гнев других доминирующих голосов. ISW не заметила никаких признаков того, что украинские силы осуществляют контролируемый уход со своих оставшихся в городе позиций или что нападения "Вагнера" неизбежно угрожают захватом всех оставшихся украинских позиций.



Российские войска несколько усилили темп наземных атак вдоль линии Авдеевка-Донецк 19 мая, после недельного замедления. Генштаб Украины 19 мая сообщил, что российские войска совершили безуспешные наземные атаки вблизи Новокалинового (8 км к северу от Авдеевки), Степного (2 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки), количество населенных пунктов значительно больше, чем перечислил Генштаб Украины за последнюю неделю.

Российский источник утверждал, что значительных изменений на авдеевском направлении не было и что русские войска по состоянию на 18 мая незначительно продвигались в западной Марьинке. 19 мая источник также утверждал, что украинские силы увеличили темпы артиллерийского огня в районе Авдеевки. Российское независимое расследовательское издание "Важные истории" (iStories) сообщило, что украинский удар HIMARS уничтожил до 10 российских танков Т-90 к востоку от Марьинки в неустановленную дату.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы совершили контратаку вблизи Сладкого (32 км юго-западнее Донецка) на западе Донецкой области 19 мая. Источник утверждал, что украинские силы пытаются продвинуться к юго-востоку от населенного пункта в направлении трассы Н20 на Волновахе, но не уточнили результат атаки. Украинские силы недавно провели ограниченные и локализованные контратаки на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Украинская Запорожская областная военная администрация и городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщили 18 и 19 мая, что российские войска готовятся к предполагаемому украинскому контрнаступлению путем затопления полей в Васильевском районе (около 35 км к югу от города Запорожья) и Акимовском районе (в районе Мелитополя). ). Ранее ISW сообщал о попытках России затопить территорию у Каховского водохранилища в ошибочной попытке усилить оборонительные приготовления.

Российские войска продолжают представлять опасность для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 19 мая агентство Reuters сообщило, что российские войска укрепляют оборонные позиции на территории ЗАЭС и вокруг нее, якобы устанавливая мины, роя траншеи и устанавливая огневые позиции на некоторых зданиях ЗАЭС. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 19 мая заявил, что неизвестные обстреляли ЗАЭС и призвал участников боевых действий не использовать ЗАЭС как военную базу.

19 мая российские источники заявили, что украинские беспилотники нацелили на оккупированный Россией Крым. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские войска сбили четыре украинских беспилотника к северу от Джанкоя и один возле Соленого Озера. ISW не наблюдала визуальные доказательства сбитых беспилотников в Крыму.

19 мая Минобороны России опубликовало кадры, где якобы видно, как министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает передовой командный пункт неопределенного формирования Восточной группировки войск (СВО) на Запорожском направлении.

Шойгу встретился с командующим Восточной группировкой войск, фамилии которой в Минобороны не назвали, и офицерами штаба, дал им поручение продолжать разведку и наградил военнослужащих. Сообщается, что Путин отправил в отставку командующего Восточным военным округом (СВО) России генерал-полковника Рустама Мурадова в марте или апреле 2023 года, но Минобороны России не подтвердило ни увольнение Мурадова, ни назначение его замены.

Министерство обороны, вероятно, опубликовало эти кадры, чтобы обеспечить согласованность командования и управления ЭМД, отвечающих за большой сектор фронта на юге Украины.



