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ВСУ в Херсонской области уничтожили три российских беспилотника

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Воскресенье 21 мая 2023 19:37
ВСУ в Херсонской области уничтожили три российских беспилотника Фото: ВСУ в Херсонской области уничтожили три российских беспилотника (wikinews.org)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные уничтожили еще три российских беспилотника, которые проводили разведку. Они были ликвидированы в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

"21 мая 2023 года, в Херсонской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено три российских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

В частности, украинские военные ликвидировали один беспилотник "Мерлин-ВР", один БпЛА "Орлан-10" и один БпЛА "ZALA".

Что за беспилотники

Беспилотник "Мерлин-ВР" предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Беспилотник "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Беспилотник ZALA предназначен для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности, определения степени нанесенного ущерба, выявления взрывных устройств, сбрасывания грузов, пограничного контроля и корректировки огня.

Херсонская область

С начала российского вторжения в Украину территория региона находится под постоянными ударами россиян. В начале марта ВСУ потеряли контроль над городом Херсон, при этом российские войска оккупировали практически всю территорию области. В начале ноября ВСУ деоккупировали правобережную часть Херсонской области с Херсоном.

Однако левый берег региона до сих пор находится под российской оккупацией. Именно с этой территории россияне практически ежедневно запускают беспилотники для разведки.

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