ВСУ готовятся отражать наступление россиян на линии Купянск-Лиман, - Маляр

Сейчас ВСУ там готовятся к тому, чтобы дать отпор врагу, для этого командование анализирует ситуацию, просчитывает действия окупантов и думает, как ввести их в заблуждение.

"Вся эта работа делается для того, чтобы врагу не дать пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении", - сказала Маляр.

Россияне же, в свою очередь, комплектуют резервы для наступления на этом фронте из находившихся на восстановлении войск и вновь сформированных подразделений, переведенных из Беларуси.

"Одна часть российских войск была на восстановлении - они заменят условно истощившиеся. Часть войск они заводят из РФ - это заново сформированные подразделения. Также было заявление Наева (командующего Объединенными силами ВСУ, - ред) о том, что из Беларуси россияне забирали свои войска и скапливали их там, где они готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление", - отметила Маляр.

Кроме этого, оккупанты подводят профессиональные десантно-штурмовые бригады, хотя Маляр отметила, что большую часть этих подразделений ВСУ уничтожили и на Юге, и на Востоке.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

В последнее время россияне активизировали свои усилия по наступлению на линии Купянск-Лиман. Согласно данным Института изучения войны, они периодически достигают незначительных продвижений. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщает, что Силы обороны сдерживают наступление противника.

Кроме того, британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

А руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что оккупанты хотят пробить "коридор" в районе Новогоровки Луганской области.

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