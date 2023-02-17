ВСУ готовятся к возможному наступлению россиян в Кременной: карты боев от ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

16 февраля российские войска продолжали обстрелы вблизи Сватового. Украинский аналитический центр "Центр оборонных стратегий" сообщил, что украинские войска отразили атаку российской 138-й отдельной мотострелковой бригады (45-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии Западного военного округа) вблизи Гряниковки (53 км к северному).

"Центр оборонных стратегий" также сообщил, что российские войска вошли в Лиман Первый, продвинулись в район Синьковки и атаковали Масютовку Харьковской области (все 50-54 км северо-западнее Сватового). ISW не имеет независимой проверки этих претензий. Российские военные блоггеры утверждали, что российские и украинские силы продолжают борьбу за контроль над Гряниковкой и близ Синьковки. Другой российский "военкор" заявил, что вблизи Сватова российские войска испытывают дистанционно управляемую пулеметную систему, оснащенную системой самоуничтожения.

16 февраля российские войска продолжали вести наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки возле Белогоровки и в районе Серебрянского леса, оба к югу от Кременной. Украинский центр оборонных стратегий сообщил, что российская 3-я мотострелковая дивизия (20-я общевойсковая армия Западного военного округа) отбросила украинские силы на 500-1000 метров у Кременной.

"Центр оборонных стратегий" сообщил, что российская 3-я мотострелковая дивизия затем вошла в поле к востоку от Ямполевки (14 км к северо-востоку от Кременной), где украинские силы обстреляли позиции россиян. ISW не имеет независимой проверки этих претензий. Российский "военкор" утверждал, что российские войска проводили наступательные операции вблизи Белогоровки (32 км юго-восточнее Кременной), Торского (13 км восточнее Лимана) и Невского (22 км северо-восточнее Лимана).

16 февраля российские источники продолжали утверждать, что украинские силы сосредотачиваются и укрепляются, готовясь к возможному наступлению России в районе Купянска и Кременной.

Бои на Донбассе

16 февраля русские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки на сам Бахмут и вблизи Федоровки (15 км северо-восточнее Бахмута) и Дилиевки (13 км юго-западнее Бахмута).

Геолокационные кадры показывают, как подразделения спецназа Главного разведывательного управления Украины (ГУР) наносят удары по российским позициям в Парасковеевке, указывая на то, что российские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Бахмута. Российские "военкоры" отмечали, что в Парасковеевке продолжаются ожесточенные бои и российские войска пытаются охватить населенный пункт с двух сторон.

Российский военный блоггер утверждает, что боевики группы "Вагнера" продвинулись к западу от Соледара (10 км к северо-востоку от Бахмута) и дошли до Железнянского. Двое его коллег утверждали, что находились в самом Бахмуте, и заметили, что они лично наблюдали ожесточенные бои на северо-восточной окраине Бахмута, когда силы группы "Вагнера" пытались перерезать украинские линии поставок в город. Один российский источник утверждал, что группа "Вагнера" возобновила наступление на Ивановское, 5 км к западу от Бахмута.

16 февраля российские войска продолжили наземные обстрелы в районе Авдеевки – Донецка. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка вблизи Водяного и Первомайского (на северо-западной окраине) и Марьинки и Новомихайловка (на юго-западной окраине).

Российский "военкор" утверждал, что российские войска совершили неопределенное продвижение к Первомайскому и изменили свою тактику в Марьинке, сосредоточившись на обходе населенного пункта с юга через Победу и Новомихайловку, вместо того чтобы продолжать дорогие фронтовые наступления на укрепленные городские районы в западной .

В так называемой "ДНР" опубликовали кадры последствий якобы обстрела 5-й бригады в Марьинке. Российский "военкор" подтвердил, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа поддерживают операции так называемой "ДНР" в районе Марьинки.

Российские войска совершили наземные атаки на западе Донецкой области 16 февраля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска атаковали вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка), Пречистовки (35 км юго-западнее Донецка) и Новоселки (65 км юго-западнее Донецка).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали возле Пречистовки и в окрестностях Угледара. Другой российский источник опубликовал кадры, на которых российские войска обстреливают из термобарической артиллерийской системы ТОС-1А якобы дачный участок у окрестностей Угледара.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 16 февраля украинские войска продолжали разведку вдоль реки Днепр в Херсонской области. В Минобороны России утверждали, что российские артиллерийские подразделения Южного военного округа уничтожили украинский корабль при попытке высадки украинского десанта. диверсионно-разведывательной группы в неустановленном районе восточного (левого) берега Днепра Херсонской области.

В Минобороны России заявили, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась высадиться вблизи позиций неопределенных десантных (ВДВ) и мотострелковых формирований.

Российские официальные лица утверждали, что украинские войска атаковали Крым беспилотниками на фоне сообщений о взрывах в оккупированном Крыму 16 февраля. Глава оккупационного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские войска запустили несколько беспилотников в Севастополе и других местах в Крыму в ночь с 15 на 16 февраля и что российская противовоздушная оборона сбила два беспилотника в Севастополе и несколько других в других местах Крыма.

Источники в социальных сетях и российские "военкоры распространили кадры, якобы показывающие большой взрыв к северу от Армянска, Крыма, но советник по оккупации Крыма Олег Крючков утверждал, что российские войска проводили боевую координацию в этом районе.

16 февраля российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Херсонской областях. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удар по городу Херсон. В Генштабе Украины сообщили, что 14 февраля российские войска намеренно обстреляли Чаплинку Херсонской области, обвинив в обстреле украинские силы. Источник в соцсети распространил кадры от 16 февраля, на которых видны взрывы возле Чаплинки и Скадовска Херсонской области.