ВСУ добились значительных успехов в районе Бахмута: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской области

Российские войска вели наступательные операции вблизи Сватова и, как утверждали, наступали 25 июля. Министерство обороны России (МО) заявило, что подразделения 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия Центрального военного округа) захватили Сергеевку (12 км юго-западнее Сватового) и продвинулись вдоль фронта шириной в четыре километра на глубину двух километров в этом районе. . Однако ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления.

Российские источники утверждали, что российские силы пересекли реку Жеребец и атаковали украинские позиции вблизи Кармазиновки (12 км юго-западнее Сватового). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска расширили свой плацдарм близ Новоегоровки (15 км к юго-западу от Сватового).

Бывший глава Луганской области Сергей Гайдай 25 июля сообщил, что российские войска наступают группами от 50 до 70 человек и используют подразделения "Шторм-З" на купянском и лиманском направлениях.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной и, как утверждали, наступали 25 июля. Минобороны России утверждало, что подразделения 234-го десантно-штурмового полка (76-й десантно-штурмовой дивизии) отразили украинские атаки в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной), контратаковали, и продвинулись на 1,5 километра. ISW не наблюдала визуальные доказательства для подтверждения этого заявления.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной). Российский "военкор" утверждал, что российские силы неудачно атаковали вблизи Торского (15 км к западу от Кременной).

В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Кременной и не продвигались 25 июля. В российском Минобороны утверждали, что российские силы отразили украинские атаки у Краснопоповки (6 км к северу от Кременной), Невского (18 км к северо-западу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу от Кременной), Торского и в Серебрянском лесничестве.

Недавние заявления российского МО о продвижении России вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная могут быть преувеличены, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступательных усилий в других местах вдоль фронта, как ранее оценивало ISW.

Российские военные блоггеры не распространяют и не распространяют заявления российского МО о преимуществах России, что является отклонением от типичного цикла информационного пространства и свидетельствует о том, что утверждения МО, вероятно, преувеличены для риторического эффекта.

Кроме того, украинские военные источники не признали никаких боевых действий в этих районах за последние несколько дней, даже если они признают российские наземные атаки в других районах театра. ISW не наблюдает ни визуального подтверждения, ни дополнительных предположений военных блоггеров о борьбе или достижениях в этих областях.

Бои на Донбассе

25 июля украинские войска вели наступательные операции в районе Бахмута и достигли тактически значительных успехов к югу от Бахмута. На геолокационных записях, опубликованных 25 июля, видно, что украинские войска продвигались к югу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что 24 июля украинские войска заняли позиции на высотах, прилегающих к Клещиевке, и что на окраинах населенного пункта ведутся ожесточенные бои. Несколько военкоров также утверждали, что украинские войска заняли участок высот возле Клищиевки и что украинские силы вышли на южную и юго-западную окраины населенного пункта.

Один российский военный блоггер утверждал, что украинские войска занимают 90 процентов лесной территории вдоль западной окраины Клищиевки. Несколько военкоров утверждали, что ни российские, ни украинские войска не контролируют все поселения.

25 июля украинский Генштаб сообщил, что украинские войска вели наступательные операции к северу и югу от Бахмута и что российские войска отступили с Андреевки (20 км к юго-западу от Бахмута и прямо к югу от Клищиевки). Российский военный блогер также утверждал, что украинские силы прорвали российские оборонительные рубежи до Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута), хотя другие "военкоры" утверждали, что украинские силы усилили наступательные операции, но не продвинулись в населенный пункт.

25 июля российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись севернее Бахмута. В Генштабе также сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-западу от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), к югу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута), к востоку от Ступочек (12 км к юго-западнее Бахмута), близ Дилиевки (15 км юго-западнее Бахмута), к западу от Клещиевки.

Министерство обороны (МО) России утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Клищиевки и Зайцева (20 км к югу от Бахмута). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска возобновили контроль над окрестностями Берховки (6 км северо-западнее Бахмута) и неопределенной территорией и позициями в лесной зоне возле Ягодного (2 км севернее Бахмута).

Другой "военкор" утверждал, что российские войска безуспешно контратаковали в районе Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Орехово-Василовки и Клищиевки и не продвинулись вперед. Несколько военных блоггеров расширили кадры, на которых утверждается, что элементы 14-го батальона территориальной обороны РФ "Призрак" (4-я отдельная мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР") действуют вблизи Клищиевки.

Российские источники сообщили, что 25 июля украинские войска нанесли наземные удары в районе линии Авдеевка-Донецк и не продвинулись. В Минобороны России утверждали, что украинские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

25 июля российские войска нанесли наземные удары в районе города Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Красногоровки (непосредственно западнее Донецка).

Российский военный блогер опубликовал кадры, на которых утверждается, что подразделения российской 1-й отдельной мотострелковой бригады "Славянская" (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") действуют вблизи Опросного (4 км юго-западнее Авдеевки).

"Южная ось"

Украинские войска 25 июля продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и, как сообщается, добились успехов на отдельных участках.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бердянском (район границы Запорожско-Донецкая область) и преуспели в направлении Старомайрского (9 км к югу от Великой Новоселки). Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские силы продвинулись до 750 метров в направлении Старомайрского.

Министерство обороны России сообщило, что российские подразделения Восточной группировки войск отразили четыре украинских штурма возле Староморского. Российский военный блоггер утверждал, что небольшая группа украинской пехоты совершила штурм северной окраины Старомайорского. Российские источники также утверждали, что российские силы отразили украинские штурмы возле Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки) и Урожайного (9 км южнее Великой Новоселки).

Российские "военкоры" расширили кадры от 25 июля, на которых видны действующие вблизи Новомайорского элементы оперативно-тактического соединения "Каскад" (18 км юго-восточнее Великой Новоселки), а также подразделения 14-й бригады спецназа ГРУ (ГУ Генштаба) действуют в неустановленном месте на западе Донецкой области.

Российские войска провели ограниченные контратаки в районе границы Запорожско-Донецкой области, но не продвинулись 25 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачное наземное наступление в направлении Ровно (11 км юго-западнее Великой Новоселки). Российский военный блоггер утверждал, что российские силы также безуспешно контратаковали у Приютного.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в западной Запорожской области и, как сообщается, 25 июля совершили незначительное продвижение к западу от Орехова. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжали наступление в Мелитопольском (западная Запорожская область) направлении. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы вели штурм из района Лобково (26 км к юго-западу от Орехова) в направлении Лугового (31 км к юго-западу от Орехова) и отмечали, что украинские силы в этом районе обычно ведут штурмы из района П' ятихатки (25 км юго-западнее Орехова) в сторону Жеребянок (26 км юго-западнее). Орехов).

Российские "военнокоры" утверждали, что российские силы отступили на неопределенные подготовленные линии обороны в этом районе. Другие российские военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили украинские штурмы в районе Пятихаток и что российские артиллерийские подразделения ударили по небольшой украинской группе с бронетехникой, пытавшейся продвинуться в направлении Роботино (12 км к югу от Орехова).

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 24 июля признал, что российские войска заложили дополнительные мины на периферии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ видели дополнительные российские мины в буферной зоне между внутренним и внешним периметральными барьерами ЗАЭС. Гросси повторил, что МАГАТЭ было известно о предварительных минах за пределами периметра ЗАЭС и в местах периметра ЗАЭС.

Российский военный блоггер заявил, что российские артиллерийские подразделения помешали украинской диверсионно-разведывательной группе высадиться у Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска нанесли еще один удар по тыловым российским целям в Крыму 25 июля. Он утверждал, что украинские вооруженные силы нанесли удар по ремонтному заводу российской военной техники вблизи Кремновки (51 км к северу от Симферополя) тремя крылатыми ракетами Storm Shadow, повредив три единицы неопределенного оборудования.

В Минобороны России заявили, что украинские войска в ночь с 24 на 25 июля атаковали российский сторожевой корабль с помощью морских беспилотников. В Минобороны заявили, что российские войска уничтожили два украинских военно-морских беспилотника в радиусе километра от патруля "Сергей Котов" во время выполнения задач по управлению навигацией в 370 км юго-западнее Севастополя.

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