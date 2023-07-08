ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, - ISW

На опубликованных кадрах с геолокацией видно, что украинские военные добились тактически значимых успехов в районе поселка Ягодное (2 км к северу от Бахмута). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута и продолжают контрнаступление на юге Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ВСУ установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев добавил, что ВСУ также добились частичного успеха вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в направлении Кременной Луганской области вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Ключевые выводы ISW: