ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, - ISW

Подразделения ВСУ 7 июля добились тактически значимых успехов в районе Бахмута Донецкой области и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
На опубликованных кадрах с геолокацией видно, что украинские военные добились тактически значимых успехов в районе поселка Ягодное (2 км к северу от Бахмута). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута и продолжают контрнаступление на юге Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.
В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ВСУ установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута.
Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев добавил, что ВСУ также добились частичного успеха вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в направлении Кременной Луганской области вдоль границы Харьковской и Луганской областей.
Ключевые выводы ISW:
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины наступают на Бахмутском направлении, на юге от города удалось продвинуться более чем на километр.
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