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ВСУ за сутки уничтожили пять легкомоторных лодок с вражескими ДРГ

Фото: ВСУ за сутки уничтожили пять легкомоторных лодок с вражескими ДРГ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне активизировали деятельность диверсантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили пять легкомоторных лодок с вражескими ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника", - рассказали в Генштабе.

Напомним, за минувшую неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, как сообщалось сегодня утром, потери России в войне в Украине достигли 127 с половиной тысяч солдат.

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