ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян и 68 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи сил обороны уже заметны", - написал Тарнавский.
В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.
Также были уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники оккупантов, в частности:
Кроме того, наши защитники уничтожили три места хранения боеприпасов россиян.
Успехи ВСУ на фронте
Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники преуспевают на флангах на Бахмутском направлении.
Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.
По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех. Кроме того, ВСУ контратакуют оккупантов в Луганской области.
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