ВСУ за сутки уничтожили почти сотню единиц вражеской техники на Таврическом направлении

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии в живой силе составили 399 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 97 единиц военной техники врага, в том числе:

7 танков;

18 ББМ;

13 артсистем;

1 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

37 БПЛА;

17 автомобилей;

3 единицы специальной техники.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили состав боеприпасов противника и важный объект врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.