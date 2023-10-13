ВСУ за сутки уничтожили около 800 россиян и 80 единиц техники на Таврическом направлении

На Таврическом направлении возрастают потери российской армии в личном составе. В частности, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили около 800 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.

По его словам, за прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 831 артобстрел.



В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1589 огневых задач.



Общие потери врага составили 786 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 80 единиц военной техники противника, в том числе:

13 танков;

34 ББМ;

17 артиллерийских систем;

3 ПТРК;

1 СПГ;

1 средство ПВО;

6 БПЛА;

5 автомобилей.

Кроме того, были уничтожены 4 склада боеприпасов врага.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также военные ВСУ "отминусовали" во вражеской армии еще 26 танков, 49 ББМ и 44 артиллерийских системы.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.