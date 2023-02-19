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ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России

Фото: ВСУ уничтожили уже более 142 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже более 142 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 19 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 142 860 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3310 (+7 ед,
  • боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 6545 (+12) ед,
  • РСЗО - 469 (+0) ед,
  • средства ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+0),
  • крылатые ракеты - 873 (+2),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,
  • специальная техника - 224 (+1).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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