ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России
Фото: ВСУ уничтожили уже более 142 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже более 142 тысяч своих военных.
Общие боевые потери противника на 19 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - около 142 860 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 3310 (+7 ед,
- боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 6545 (+12) ед,
- РСЗО - 469 (+0) ед,
- средства ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 298 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+0),
- крылатые ракеты - 873 (+2),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,
- специальная техника - 224 (+1).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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