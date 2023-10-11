ВСУ за сутки уничтожили почти 100 единиц техники россиян на Таврическом направлении

Украинские бойцы продвигаются западнее Работино Запорожской области и наносят значительные потери врагу. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.
По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении - улучшили тактическое положение западнее Работино.
За прошедшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 849 артобстрелов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач.
Общие потери российской армии составили 750 человек.
Также украинские бойцы уничтожили 98 единиц военной техники противника, в том числе:
Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта российских войск.
Наступление ВСУ
Как известно, наши воины продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. На Мелитопольском направлении ВСУ пытаются прорвать линии обороны россияне, чтобы разрушить так называемый коридор РФ из Донбасса в Крым.
На востоке эпицентрами бои покидают Авдеевка, Бахмут и линия Лиман-Купянск. На южном фланге Бахмутского направления бои идут в районе железной дороги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.