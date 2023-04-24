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ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов, 8 танков и 11 БПЛА

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 24 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 24 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 8 танков и ББМ и 11 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 187080 (+660) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3683 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 7139 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2849 (+12) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24013 (+11),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5753 (+23) ед,
  • специальная техника - 339 (+0)

Как сообщалось, основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 60 атак противника, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Отметим, как писало РБК-Украина, из-за одержимости РФ в тактических наступательных операциях российские силы оказались плохо подготовленными к широкомасштабному контрнаступлению Украины.

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