ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов, 8 танков и 11 БПЛА

По данным на утро понедельника, 24 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 8 танков и ББМ и 11 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 60 атак противника, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Отметим, как писало РБК-Украина, из-за одержимости РФ в тактических наступательных операциях российские силы оказались плохо подготовленными к широкомасштабному контрнаступлению Украины.

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