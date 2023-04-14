ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 16 ББМ и 7 артсистем, - Генштаб

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 500 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 181 тысяч своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 14 апреля ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки наши защитники отбили 49 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Аналитики ISW считают, что российские оккупнаты не способны проводить несколько наступлений одновременно на разных направлениях.
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