ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 16 ББМ и 7 артсистем, - Генштаб

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 14 апреля ориентировочно составили:

личного состава - около 181 090 (+500) человек ликвидировано,

танков - 3650 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7069 (+16) ед,

артиллерийских систем - 2784 (+7) ед,

РСЗО - 535 (+0) ед,

средств ПВО - 283 (+0) ед,

самолетов - 307 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),

крылатых ракет - 911 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5640 (+3) ед,

специальной техники - 321 (+1).

Напомним, за минувшие сутки наши защитники отбили 49 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Аналитики ISW считают, что российские оккупнаты не способны проводить несколько наступлений одновременно на разных направлениях.

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