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ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 16 ББМ и 7 артсистем, - Генштаб

Фото: ВСУ за сутки уничтожили 500 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 500 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 181 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 14 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 3650 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7069 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 2784 (+7) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средств ПВО - 283 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5640 (+3) ед,
  • специальной техники - 321 (+1).

Напомним, за минувшие сутки наши защитники отбили 49 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Аналитики ISW считают, что российские оккупнаты не способны проводить несколько наступлений одновременно на разных направлениях.

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