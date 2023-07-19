ВСУ за сутки обезвредили более двух рот россиян на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки смогли ликвидировать и ранить более двух рот российских оккупантов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники выбивают врага и имеют успех. В частности, за сутки артиллерийские подразделения выполнили 1573 огневых задачи.
"Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 35 единиц военной техники противника", - рассказал Тарнавский.
Он уточнил, что среди уничтоженной техники:
Также, как отметил Тарнавский, ВСУ уничтожили восемь складов боеприпасов врага.
Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление. Они смогли достичь определенных успехов на фронте.
В частности, наши защитники деоккупировали ряд населенных пунктов на юго-востоке страны.
Также ВСУ продвигаются южнее и севернее Бахмута. Там они заняли господствующие высоты и взяли город под огневой контроль.
Более детально об актуальной ситуации на фронте можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.