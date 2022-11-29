Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб

"Сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины", - отметили наши воины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововолодимировка, Рожковичи Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарно Харьковской области.

На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новогоровка, Донецкая область.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. Ракетные удары врага получила гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе города Херсона.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опросное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

Украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24. Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.