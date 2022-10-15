ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 14 октября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.
По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двенадцать складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и двадцать других важных целей.
По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых.
Так, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены.
Местные жители говорят, что гражданских в медучреждениях не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.
Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%.
Напомним, в Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.
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