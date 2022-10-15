ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БПЛА, который удалось сбить;

направлении - из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БПЛА, который удалось сбить; на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное; на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Одрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Одрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Невельское, Марьинка и Красногоровка.

направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Невельское, Марьинка и Красногоровка. на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них - Большая Новоселка, Времовка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.

и направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них - Большая Новоселка, Времовка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка. на Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двенадцать складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и двадцать других важных целей.

Среди оккупантов - много раненых

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых.

Так, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены.

Местные жители говорят, что гражданских в медучреждениях не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.

Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%.