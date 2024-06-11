В ВСУ рассказали, захватили ли россияне Ивановское и какая ситуация в Часовом Яру

Российские захватчики не захватили село Ивановское и не продвинулись в глубь города Часов Яр в Донецкой области. Эти населённые пункты контролируют Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире "Суспільне Студія" .

Что предшествовало

Как указывает обновленная 11 июня карта аналитического проекта DeepState, российские войска в понедельник, 10 июня, якобы захватили село Ивановское, которое находится возле Часового Яра в Донецкой области.

Что говорят в ОСГВ "Хортица"

"Российской армии в городе Часов Яр нет, однако они не оставляют попыток продвигаться несколько дней несмотря на микрорайон "Канал" и микрорайон "Новый", где они могут записывать видео и транслировать информацию в разных соцсетях, что Часов Яр они захватили, повешали свои трехцветные тряпки. Сейчас там находятся Силы обороны, они держат город", - рассказал Волошин.

Спикер отметил, что в течение 10 июня россияне на этом направлении нанесли более 1200 минометных и артиллерийских обстрелов. На Часов Яр пришлось 350 обстрелов, преимущественно по южной части города.

По его словам, большинство обстрелов из всех видов вооружения армия РФ наносит преимущественно на Ивановское, где за прошедшие сутки было 222 обстрела, а за прошедшую неделю - 1233.

"Это как раз тот же населенный пункт, о котором российская армия "трубит" по всем социальным сетям, что они взяли Ивановское. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Они успешно отбивают все вражеские штурмы", - отметил Волошин.

Он рассказал, что на этом направлении по состоянию на утро были отбиты четыре российских штурма с применением бронетехники, которая двигалась также на Белогоровку.

Кроме того, оккупанты нанесли четыре авиаудара по населенным пунктам на этом направлении, сбросив пять управляемых авиабомб.