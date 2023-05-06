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ВСУ за день уничтожили десять вражеских дронов: в Генштабе назвали их типы

Фото: ВСУ за день уничтожили десять вражеских дронов (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за сутки уничтожили 5 вражеских дронов типа Shahed-136/131, 2 беспилотника типа Zala, один "Орлан-10", один "Куб" и один БППА типа "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.

Ранее мы писали, что российские войска ночью 5 мая пытались атаковать Днепропетровскую область двумя беспилотниками, все цели были уничтожены силами ПВО.

Напомним, что ночью 4 мая для воздушной атаки на Украину войска РФ использовали до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

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дрониПВОГенштаб ВСУ