ВСУ за день уничтожили 10 разведывательных дронов врага, - Генштаб

Кроме того, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

ВСУ уничтожают дроны врага

Российские военные с началом полномасштабного вторжения активно применяют БПЛА для разведки местности, а также нанесения ударов. ВСУ все время совершенствуют знания и умения по уничтожению российских дронов.

Так, украинские инженеры разрабатывают собственные средства для противодействия иранским беспилотникам.

Недавно в Госпогранслужбе опубликовали видео, как украинский пограничник на юге Украины ловко приземлил опасную вражеский беспилотник.