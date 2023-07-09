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ВСУ за день уничтожили 10 разведывательных дронов врага, - Генштаб

Фото: ВСУ уничтожили 10 разведывательных дронов врага (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за день уничтожили 10 российских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

ВСУ уничтожают дроны врага

Российские военные с началом полномасштабного вторжения активно применяют БПЛА для разведки местности, а также нанесения ударов. ВСУ все время совершенствуют знания и умения по уничтожению российских дронов.

Так, украинские инженеры разрабатывают собственные средства для противодействия иранским беспилотникам.

Недавно в Госпогранслужбе опубликовали видео, как украинский пограничник на юге Украины ловко приземлил опасную вражеский беспилотник.

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