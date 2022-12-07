ВСУ не дают оккупантам добиться успеха на Бахмутском направлении: новые карты боев

Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных действий в районе Сватово достигают определенных успехов, а на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Контрнаступление ВСУ в районе Сватово и Кременной

Украинские силы, вероятно, недавно добились успехов на северо-востоке Харьковской области в рамках продолжающихся контрнаступательных операций. В Генштабе ВСУ сообщали 5 декабря, что российские силы обстреляли позиции ВСУ в районе Таволжанки, Богдановского и Лимана Первого (все примерно в 50 км к северо-западу от Сватово и в 15 км к югу от международной границы), что указывает на то, что Силы обороны Украины, вероятно, добились ограниченного продвижения в этом районе.

В Минобороны РФ также непреднамеренно указали, что ВСУ взяли под свой контроль Кисловку (25 км к северо-западу от Сватово), заявив, что российские удары были нанесены по украинскому командному пункту в Кисловке 5 декабря. Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали атаковать российские позиции к северо-западу от Сватово в период с 5 по 6 декабря.

Войска РФ продолжали обороняться от контрнаступлений ВСУ и 5 и 6 декабря провели ограниченные атаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово - Кременная.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил 5 декабря, что российские войска пытаются удерживать свои позиции на всем протяжении линии Сватово - Кременная и готовят оборонительные позиции в Старобельске (50 км к востоку от линии Сватово - Кременная). Чиновник также отметил 6 декабря, что у войск РФ в этом районе было достаточно времени для подготовки эшелонированных оборонительных рубежей, и они сильно заминировали прилегающую территорию, чтобы затруднить наступление украинских войск.

Российские и украинские источники сообщают о боях на линии Сватово - Кременная в районе Райгородки (11 км к юго-западу от Сватово), Площанки (15 км к северо-западу от Кременной), Червонопоповки (5 км к северу от Кременной), Житловки (3 км к северу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной) с 4 по 6 декабря. Российские "военкоры" отмечают, что в районе Сватово действуют части 1-й гвардейской танковой армии.

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжали наступательные действия вокруг Бахмута 5 и 6 декабря, но не смогли окружить город. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты концентрируются на улучшении своих тактических позиций вокруг Бахмута и провели наземные атаки в Бахмуте; севернее Бахмута, в Белогоровке, Соледаре, Берестове, Верхнекаменском, Бахмутском, Андреевке; и южнее Бахмута в Опытном, Курдюмовке, Яковлевке и Клещиевке 5 и 6 декабря.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил 5 декабря, что в районе Бахмута сейчас идут самые напряженные бои на передовой, но украинские силы держат оборону и наносят максимальные потери российским войскам.

Российские источники утверждали, что 5 и 6 декабря войска РФ добились незначительных успехов в районе Бахмута. Представитель "ДНРовцев" Даниил Безсонов заявил, что силы ЧВК "Вагнера" продвигаются в районе Бахмута, якобы нанося большие потери украинским войскам. В Минобороны РФ заявили, что 6 декабря их войска отразили атаки ВСУ в районе Курдюмовки (13 км к юго-востоку от Бахмута), в результате чего украинская армия понесла большие потери.

5 и 6 декабря российские "военкоры" утверждали, что "вагнеровцы" прорвали украинскую оборону в районе Опытное (4 км к югу от Бахмута) и юго-восточнее Бахмута и пытаются установить контроль в населенном пункте, но 6 декабря основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения.

Российские "военкоры" также утверждали, что 6 декабря продолжались ожесточенные бои в районе Соледара (13 км к северо-востоку от Бахмута), Бахмута, а также в Опытном, Клещиевке и Курдюмовке (все три в пределах 14 км к югу от Бахмута).

Бывший "министр безопасности "ДНР"" Александр Ходаковский отметил, что у россиян нет возможности "шокировать" силы ВСУ в Бахмуте, как они это сделали во время осады Мариуполя в марте. Ходаковский утверждал, что российские войска продвигаются в районе Бахмута незначительно, но отметил, что расположение линии фронта и многомесячное сопротивление ВСУ не позволяют войскам РФ добиться крупномасштабных успехов на Бахмутском направлении.

Войска РФ продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк 5 и 6 декабря. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки захватчиков на Марьинку (30 км к юго-западу от Авдеевки), Новомихайловку (36 км к юго-западу от Авдеевки) и Красногоровку (примерно в 28 км к юго-западу от Авдеевки) 5 и 6 декабря. Минобороны РФ заявило, что российские войска отразили атаки ВСУ в Марьинке 6 декабря, а несколько российских источников поделились видеозаписями, якобы показывающими войска РФ на захваченных украинских позициях в Марьинке 5 и 6 декабря.

Российский источник поделился видеозаписью 100-й бригады "народного ополчения" "ДНРовцев" на Невельском направлении, юго-западнее Авдеевки, 6 декабря.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские силы обстреляли Авдеевку 5 декабря, а российские источники утверждают, что войска РФ, в том числе артиллеристы 1-го армейского корпуса "ДНРовцев", обстреляли позиции ВСУ в Авдеевке 6 декабря. Кириленко также сообщил, что 5 декабря российские войска обстреляли Курахово и Острое к западу от Красногоровки.

Заместитель "министра внутренних дел" "ЛНРовцев" Виталий Киселев заявил, что 5 декабря российские силы обстреляли позиции ВСУ в Первомайском (примерно 28 км к юго-западу от Авдеевки) и Красногоровке. В украинском Генштабе проинформировали, что российские силы продолжали плановый обстрел линии соприкосновения в этом районе.

Войска РФ 5 и 6 декабря продолжали вести оборонительные операции на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. В Генштабе ВСУ сообщили, что 5 декабря российские войска нанесли авиаудар в районе Угледара.

Минобороны РФ заявляло, что 6 декабря российские войска отразили атаки ВСУ в районе Владимировки, юго-восточнее Угледара, и Новодаровки, на восточной границе Запорожской области.

Многочисленные украинские и российские источники повторили сообщения о том, что войска РФ обстреляли Угледар 5 декабря. Представитель "ЛНРовцев" Киселев утверждал, что 5 декабря российские войска нанесли удар по скоплению сил ВСУ в Золотой Ниве, к западу от Угледара.

В украинском Генштабе информировали, что российские силы продолжают интенсивный обстрел вдоль линии соприкосновения на западе Донецкой и востоке Запорожской областей.

"Южная ось"

Российские войска продолжали вести оборонительные операции на востоке Херсонской области 5 и 6 декабря. Войска РФ обстреляли западный (правый) берег Днепра, включая Херсон и его окрестности. Российские и украинские источники заявили, что ВСУ нанесли удары по району на восточном (левом) берегу Днепра, в том числе по Голой Пристани (11 км к юго-западу от города Херсон на трассе R57 Херсон - Армянск) и Таврийску (к востоку от Новой Каховки).

Российские силы 5 и 6 декабря продолжали обстреливать прифронтовые населенные пункты и тыловую энергетическую инфраструктуру на юге Украины.

Российские и украинские источники заявили, что войска РФ наносили удары по инфраструктуре в Черкасской, Днепропетровской (включая Кривой Рог), Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской (включая город Запорожье) областей. Украинские и российские источники сообщили, что 5 и 6 декабря войска РФ продолжали плановый обстрел линии соприкосновения западнее Гуляйполя Запорожской области, Никополя и Марганца Днепропетровской области и Очакова Николаевской области.

"Российские власти, скорее всего, проводят информационную операцию, чтобы убедить россиян в безопасности и целостности моста через Керченский пролив после ремонта пролета моста", - отмечают аналитики.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил 5 декабря, что был завершен ремонт всех четырех пролетов моста через Керченский пролив после атаки моста в сентябре. Российские СМИ и блогеры распространили кадры, на которых президент РФ Владимир Путин проезжает по мосту, вероятно, пытаясь убедить россиян в том, что мост достаточно стабилен и безопасен для него и, следовательно, для остальных.

Такие усилия, вероятно, являются частью более широкой информационной операции по подавлению паники в связи с перспективой потенциального контрнаступления ВСУ на юге Украины, которое в конечном итоге может угрожать позициям РФ в оккупированном Крыму и нескольким логистическим линиям, соединяющим полуостров с остальной частью оккупированного юга Украины, пишут эксперты ISW.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла появившиеся 5 декабря слухи о том, что Россия готовится вывести из-под контроля захваченную Запорожскую атомную электростанцию или передать ее другой стороне. Захарова также прямо заявила, что Россия якобы является единственным безопасным оператором ЗАЭС. Так она ответила на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси от 2 декабря о серьезном продвижении переговоров о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Однако, как ранее сообщала ISW, российские СМИ, "военкоры" и оккупационные чиновники низкого ранга уже давно увековечивают слухи об украинском контрнаступлении, которое может угрожать российским позициям на ЗАЭС и в западной Запорожской области в целом таким образом, что ставит информационные условия (преднамеренно или в противном случае) за возможный выход России из ЗАЭС", - говорится в материале.

Заявления Захаровой от 5 декабря предполагают, что российские войска в настоящее время не планируют вывод войск с ЗАЭС, но могут сделать это, если не будут выполнены определенные условия, такие как обеспечение безопасности позиций в западной части Запорожской области и фактическое признание МАГАТЭ суверенитета РФ над станцией. Заявление Захаровой также указывает на то, что опровержение Кремлем тех же слухов от 28 ноября не смогло подавить этот нарратив, добавляют аналитики.