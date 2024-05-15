ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Харьковской области, - Зеленский

Силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Оккупантов продолжают уничтожать с помощью дронов и из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий", - сказал президент.
По его словам, в Волчанске продолжаются защитные действия ВСУ. Также президент сообщил, что за этот день Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию.
"Оккупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях", - сказал президент.
Российские войска пытаются штурмовать позиции ВСУ на севере Харьковской области и пытаются продвинуться к Липцам, а также Волчанску.
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что российские войска пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а украинские воины прочесывают окрестности города.
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