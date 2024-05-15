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ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Харьковской области, - Зеленский

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Оккупантов продолжают уничтожать с помощью дронов и из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий", - сказал президент.

По его словам, в Волчанске продолжаются защитные действия ВСУ. Также президент сообщил, что за этот день Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию. 

"Оккупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях", - сказал президент.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска пытаются штурмовать позиции ВСУ на севере Харьковской области и пытаются продвинуться к Липцам, а также Волчанску.

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что российские войска пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а украинские воины прочесывают окрестности города.

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