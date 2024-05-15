ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Харьковской области, - Зеленский

"Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий", - сказал президент.

По его словам, в Волчанске продолжаются защитные действия ВСУ. Также президент сообщил, что за этот день Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию.

"Оккупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях", - сказал президент.